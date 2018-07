Nuvem de cinzas deixa espaço aéreo brasileiro, diz FAB A nuvem de cinzas vulcânicas está fora do território brasileiro, informou a Força Aérea Brasileira (FAB) na tarde de hoje. O dado foi divulgado com base no último boletim emitido pelo Volcanic Ash Advisory Centres da Argentina (VAAC), instituto responsável pelo monitoramento da situação no Cone Sul.