Nuvem de cinzas volta a causar caos aéreo na Austrália

Os dois principais aeroportos da Austrália, em Sydney e Melbourne, enfrentarão 48 horas de atrasos e cancelamentos de voos devido à nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehue, que já circula a Terra pela segunda vez.

O aeroporto de Adelaide teve de ser fechado e na capital Canberra voos também foram afetados.

Na semana passada, dezenas de milhares de pessoas não puderam voar por causa das cinzas. Algumas companhias aéreas, como a Virgin Australia, chegaram a voar por baixo da nuvem ou contorná-la, mas desta vez elas foram aconselhadas a não fazer isso.

"Estimamos que teremos que cancelar mais de 200 voos nesta quarta-feira", disse a porta-voz da Qantas Olivia Wirth.

"Os especialistas dizem que nós simplesmente não vamos conseguir operar nesta situação."

Previsões

O Departamento de Meteorologia da Austrália estima que a cidade de Adelaide seja afetada por 24 horas, Canberra e Sydney por entre 36 e 48 horas e Melbourne por entre 36 e 48 horas a partir de quarta-feira.

Voos internacionais chegando a Sydney foram desviados para Brisbane, segundo a rede ABC News.

Apenas os cancelamentos de voos domésticos da Virgin afetarão 170 voos, que transportariam cerca de 120 mil passageiros.

A companhia Jetstar também cancelou todos os voos saindo de Adelaide e Sydney, enquanto a Tiger Airways teria decidido manter toda a sua frota em terra.

O porta-voz da Agência de Segurança de Aviação Civil Peter Gibson disse que centenas de milhares de passageiros serão afetados em toda a Austrália.

"Quando você atinge grandes centros como Sydney e Melbourne, o efeito cascata é enorme e isso é lastimável, mas a segurança tem de vir primeiro", disse ele.

"Quando for seguro voar, as companhias voltarão a operar, mas não antes disso."

Planos interrompidos

O passageiro Simon Abley disse à BBC que esta é a segunda vez que a nuvem de cinzas interrompe seus planos de viagem.

"Hoje, tive de alugar um carro para vir de Wagga Wagga até Sydney, uma viagem de cinco horas, depois que meu voo foi cancelado", ele disse.

"Me cobraram 750 dólares australianos (R$1250) pelo aluguel do carro, o que me parece muito caro, o que indica que alguém está tentando tirar proveito e isso é inacreditável."

Na semana passada, 100 mil passageiros e 700 voos foram afetados pela nuvem de cinzas na Austrália e na Nova Zelândia.

Estação de ski

A erupção do vulcão Puyehue, no Chile, começou no dia 4 de junho.

No Chile, autoridades já permitiram que milhares de pessoas retornassem a comunidades próximas ao vulcão, após terem sido retiradas de suas casas por questões de segurança.

Em Bariloche, na Argentina, está começando uma enorme operação de limpeza depois de as montanhas terem ficado completamente cobertas por cinzas.

Moradores munidos de pás e vassouras tomaram as ruas, respondendo a um apelo publicado no Facebook.

Eles esperam que o local volte ao normal antes da alta estação para o ski, que começa em julho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.