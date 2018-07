Nuvem de cinzas vulcânicas chega a Porto Alegre e Florianópolis

"Ela (nuvem) se desloca na direção nordeste, basicamente no sentido de Navegantes (SC)", disse o major Ricardo Brito, do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea da FAB, sediado no Rio de Janeiro.

A companhia aérea TAM informou que retomou nesta terça-feira os voos de e para Montevidéu, no Uruguai, mas acrescentou que seguiam suspensas as operações no aeroporto de Buenos Aires, na Argentina.

A Gol afirmou que mantém cancelados seus voos para Buenos Aires e Rosário, na Argentina, e Montevidéu.

Até as 11h desta terça, de acordo com informações da Infraero, estatal que administra os aeroportos do país, mais de 20 por cento das partidas internacionais foram canceladas.

O aeroporto com maior número de cancelamento de voos internacionais era o de Guarulhos, em São Paulo, seguido por Galeão, no Rio de Janeiro.

Os dois principais aeroportos da Argentina chegaram a se preparar na noite de segunda-feira para a reabertura dos terminais, mas uma mudança nos ventos trouxe novamente à região as cinzas vulcânicas.

O complexo vulcânico chileno Puyehue-Cordón Caulle entrou em erupção há nove dias, lançando uma nuvem de fumaça e cinzas que cobriram diferentes cidades.

Cidades cordilheiras argentinas como San Carlos de Bariloche e Villa La Angostura estão cobertas pelas cinzas, que mudaram a cor das águas tradicionalmente azuis de seus lagos.

As duas cidades turísticas estavam praticamente vazias devido ao fechamento dos aeroportos, as aulas foram suspensas e a imprensa local afirmou que a população encontra dificuldades para conseguir combustível a poucos dias do início da temporada de inverno.

As autoridades decretaram emergência agropecuária na região em consequência das cinzas.

(Reportagem de Alberto Alerigi Jr. e Eduardo Simões)