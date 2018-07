Nuvem de fumaça cobre Manaus e impede voos

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros local informou que não há registros de queimadas em Manaus nos últimos quatro dias. Segundo a corporação, a fumaça teria sido trazida pelo vento das queimadas de Rondônia e outros Estados. "A fumaça não se dissipa por conta da falta de chuvas e do clima seco", disse o chefe da meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Ricardo Dallarosa.

Segundo Dallarosa, não se pode dizer que nos arredores de Manaus não haja focos de calor que contribuam com a fumaça que está no ar desde a última sexta-feira, 13, tendo piorado na madrugada de hoje. A partir da próxima quarta-feira, a previsão é que os ventos mudem de direção e a fumaça seja dissipada.

Segundo o hospital infantil Dr. Fajardo, um dos maiores da capital, pela segunda noite seguida cresce o número de crianças chegando com tosse seca e outros problemas respiratórios. Depois de atendidas, as mães são instruídas a colocarem baldes de água ou toalhas molhadas nos quartos durante a noite.