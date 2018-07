Nuvem vulcânica volta e empresas cancelam voos

As companhias TAM e Gol cancelaram seus voos previstos para a manhã de hoje para o Uruguai e Argentina. Dez partidas com origem no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre haviam sido suspensas na noite de ontem. Três chegadas de Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires e Rosário (Argentina) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, previstas para a manhã desta segunda-feira, também foram canceladas. A Gol pede que os clientes verifiquem a situação dos voos com a empresa antes de se dirigir ao aeroporto no telefone 0300-115-2121. A TAM informou que todos os seus voos para Buenos Aires na manhã de hoje foram cancelados. Boletins informativos serão divulgados ao longo do dia.

Em comunicado, a Aerolíneas Argentina explicou que, devido ao prognóstico das cinzas sobre a região metropolitana de Buenos Aires emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional e informações da Administração Nacional de Aviação Civil do país, cancelaria voos de partida e chegada nos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque até as 14h de hoje. Segundo a nota, 19 voos foram afetados, incluindo os que tinham o Brasil como origem ou destino.

A LAN Argentina informou que as cinzas afetaram, desde as 20h de ontem, nove voos - um deles saindo de São Paulo.

De acordo com o comunicado da Administração Nacional de Aviação Civil da Argentina, "as cinzas voltaram a piorar as condições meteorológicas no centro do país". O relatório destacou que haveria "cinzas em suspensão sobre a zona central" da Argentina, limitando voos a partir das 21h de ontem.

Segundo a empresa de meteorologia MetSul, que monitora o trajeto da nuvem via satélite, as cinzas estão se deslocando em alta velocidade e podem ingressar em território brasileiro hoje. "A circulação de vento muito intensa está jogando esta nova nuvem de cinzas rapidamente em direção ao Centro e o Norte da Argentina", afirmou o meteorologista Fernando Nachtigall. "O cenário preocupa porque imagens de satélite de hora em hora indicam a nuvem vulcânica avançando pela província de Buenos Aires com maior densidade." "