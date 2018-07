Nuvens impedem novo pico de raios UV em São Paulo

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), por volta do meio-dia desta quarta-feira, o índice ficou acima de 11, condição ainda considerada alta, mas não chegou a 14. Mesmo assim, é preciso usar protetor solar, boné e procurar se proteger nas sombras.

O Cptec informou que é comum nesta época do ano os índices de raios UV chegarem ao extremo. A partir de março, quando tem início a estação outono, a tendência é de que haja redução desses índices.

O índice de raios UV é considerado baixo entre 1 e 2; moderado entre 3 e 5; alto entre 6 e 7 e, entre 8 e 10, ele é considerado muito alto. Acima de 11 é elevado.