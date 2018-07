Nvidia prevê receita trimestral abaixo das expectativas

Com as vendas de PCs sofrendo com a incerteza econômica e uma preferência crescente dos consumidores por tablets, a Nvidia apostou seu futuro em alavancar seus conhecimentos gráficos para criar processadores de alto desempenho para dispositivos móveis.

A fabricante de chips com sede em Santa Clara, Califórnia, divulgou uma receita de 1,204 bilhão de dólares no terceiro trimestre, acima dos 1,066 bilhão de dólares na comparação anual.

A empresa disse que a receita para o trimestre atual pode ficar entre 1,025 bilhão de dólares e 1,175 bilhão de dólares.

Analistas esperavam uma receita de 1,193 bilhão de dólares para o trimestre passado e de 1,206 bilhão de dólares para o trimestre atual, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido para o terceiro trimestre foi de 209 milhões de dólares, de 0,33 dólar por ação, acima dos 178 milhões de dólares, ou 0,29 dólar por ação, na comparação anual.

(Noel Randewich)