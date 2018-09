NY debate entrega física

Apesar da entrada da safra brasileira no mercado, os estoques mundiais são considerados baixos. Tanto que a Bolsa de Nova York sinaliza receber a entrega física de café arábica brasileiro, fato inédito. O conselho da bolsa abriu uma consulta pública sobre a iniciativa. Outro fator que contribui para sustentar os contratos futuros de café é o clima nas regiões produtoras. A aproximação do inverno no Hemisfério Sul traz risco de geadas. Por enquanto, porém, a meteorologia afasta a ocorrência do fenômeno. /T.O.