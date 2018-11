NY ordena revisão de segurança em musical do 'Homem-Aranha'

O espetáculo foi cancelado depois que inspetores de segurança do Estado de Nova York e a produtora e diretora Julie Taymor concordaram com a adoção de mais medidas de segurança depois que um dublê precisou ser levado às pressas ao hospital após cair de uma plataforma durante uma apresentação esta semana.

Foi o quarto caso de ferimento de atores no musical de 65 milhões de dólares. Agora os fiscais de segurança impuseram novas regras à produção, exigindo um segundo auxiliar de palco e diretor de cena para apoiar todos os 38 dublês do espetáculo envolvendo equipamentos e cabos.

Boa parte do custo da produção se deve aos efeitos hi-tech sem precedentes na Broadway, com os atores voando pelos ares, em alguns momentos sobre a platéia.

"Todos esses acidentes são resultado de falhas nos sistemas de segurança e saúde", disse Maureen Cox, diretora de Segurança e Saúde do Departamento de Trabalho de Nova York, a jornalistas.

Um porta-voz do espetáculo, cujo título completo é "Spider-Man: Turn Off the Dark" e tem músicas escritas por Bono e The Edge, da banda U2, disse que os atores e demais integrantes da equipe já estavam praticando as medidas novas.

As apresentações deverão ser retomadas na quinta-feira e todos que tiverem ingressos da apresentação cancelada serão reembolsados.

O cancelamento do espetáculo de quarta-feira foi o mais recente revés do musical, cuja data de estreia foi adiada diversas vezes. No começo do projeto, o espetáculo sofreu com questões técnicas e financeiras antes de conseguir entrar em cartaz. Até agora, porém, as vendas de ingresso estão indo bem.

O incidente envolvendo o dublê Christopher Tierney ocorreu enquanto ele interpretava uma parte do personagem do homem-aranha. Ele caiu da plataforma numa das cenas finais sete minutos antes do fim do espetáculo da noite de segunda-feira.