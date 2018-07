NYT diz estar sofrendo ataque de hackers na China há meses O jornal norte-americano The New York Times disse na quinta-feira que hackers chineses têm atacado "persistentemente" seus computadores nos últimos quatro meses, desde a publicação de uma reportagem sobre a fortuna do primeiro-ministro Wen Jiabao, mas que materiais confidenciais relacionados a esse caso não foram acessados.