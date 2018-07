NYT escolhe Rio como principal destino turístico de 2013

O Times fala que o Rio vem ressurgindo e está em vias de se tornar um destino turístico mais sofisticado, em meio a um boom do setor de petróleo e dos eventos previstos para os próximos anos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Isso faz com que o Rio deixe de ser conhecido simplesmente pelo seu "Carnaval hedonista". "É a cidade que todo mundo vai estar em 2014", destaca o jornal. Por isso, a sugestão é que se conheça antes, em 2013.

O Times fala ainda da revitalização de algumas áreas do centro da cidade, na zona portuária, do comércio, "uma obsessão carioca" e que atraiu a Apple para abrir sua primeira loja na América do Sul. O jornal lista ainda outros eventos importantes que vão acontecer por lá, como a Copa das Confederações e o encontro de jovens católicos.

Além do Rio, no topo da lista dos 46 destinos estão a cidade de Marseille, na França, que será a capital cultural da Europa em 2013, a Nicarágua, Accra (capital de Gana), Amsterdam e Butão. Nos Estados Unidos, o local mais bem colocado na lista é Houston, no Texas, que vem se transformando em um centro cultural e gastronômico.