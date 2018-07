O amor impossível de Clint Eastwood e Meryl Streep

14h15 no SBT

(Killer Flood the Day the Dam Broke). EUA. 2003. Direção de Doug Campbell, com Bruce Boxleitner, Joe Lando, Matthew Ewald, Danny Johnson.

A elevação do nível de água de uma represa cria uma pressão lateral que pode rachar a muralha e colocar uma cidade em perigo. O arquiteto da represa é um dos poucos que acreditam que a cidade corre perigo e, junto da mulher e filho, luta para encontrar um meio de salvar a cidade de uma gigantesca enchente. Sem novidades. Reprise, colorido, 100 min.

Cheque em Branco

15h45 na Globo

(Blank Check). EUA, 1994. Direção de Rupert Wainwright, com Brian Bonsall, Karen Duffy, Miguel Ferrer, James Rebhorn, Tone Loc, Jayne Atkinson.

Garoto testemunha grande roubo de banco e, durante a fuga dos ladrões, descobre que deixaram para trás um cheque em branco. Ele o preenche no valor de US$ 1 milhão e começa a comprar seus sonhos - bicicleta, casa, etc. -, mas o FBI desconfia e começa uma perseguição. Na linha de Esqueceram de Mim, só não tem a mesma graça. Reprise, colorido, 103 min.

Gritos do Além

22 h na Rede Brasil

(The Last Sign). Canadá, França, Inglaterra, 2004. Direção de Douglas Law, com Andie MacDowell, Tim Roth.

Depois da morte do marido em um acidente de carro, mulher tenta deixar o passado para trás. Mas acontecimentos estranhos e inexplicáveis ligados a ele não a deixam dar continuidade à sua vida, e pioram no momento em que ela encontra um novo parceiro. Atormentada pela aparição do marido, a moça é obrigada a encará-lo, para encontrar a paz. As referências não são boas, embora Andie MacDowell e Tim Roth sempre garantam um mínimo de qualidade. Reprise, colorido, 92 min.

Premonição 2

22h no SBT

(Final Destination 2). EUA, 2003. Direção de David R. Ellis, com Ali Larter, A.J. Cook, Michael Landes, T.C. Carson.

Após prever um grave acidente em uma estrada, uma jovem consegue impedir sua própria morte e de outras pessoas. Com a sensação de estar sendo perseguida, ela busca ajuda da única sobrevivente do voo. Provoca calafrios, mas no mau sentido. Reprise, colorido, 100 min.

Diário de Um Novo Mundo

22h30 na TV Brasil

Brasil, 2005. Direção de Paulo Nascimento, com Edson Celulari e Daniela Escobar.

No século 18, o diário de um médico de bordo registra a doença e a fome que atingem navio durante a travessia do Atlântico e, depois, seus problemas em terra, no Brasil colônia, quando se envolve com a mulher de um militar português que representa a Coroa no Novo Mundo. Curioso. Reprise, colorido, 94 min.

Um Tira Acima da Média

23h20 na Globo

(The Underclassman). EUA, 2005. Direção de Marcos Siega, com Nick Cannon, Kelly Hu, Shawn Ashomre, Ian Gomez, Roselyn Sanchez, Hugh Bonneville.

Um detetive com aparência de colegial é enviado para uma escola particular de elite para se fazer passar por aluno. Lá, observa um esquema de roubo internacional de carros que é liderado por um de seus rivais no colégio. A investigação se torna ainda mais surpreendente quando ele descobre quem vinha usando os estudantes para roubar. Nada de novo no front. Reprise, colorido, 95 min.

Terra do Mar

23h30 na Cultura

Brasil, 1997. Direção de Eduardo Caron e Mirella Martinelli.

Documentário que registra a vida dos habitantes do litoral do norte do Paraná e sul de São Paulo, mostrando a relação do homem com a natureza por meio dos depoimentos dessas pessoas. Um belo filme, recheado de esplêndidas imagens. Reprise, colorido, 81 min.

Ligadas Pelo Desejo

1h35 na Rede Brasil

(Bound). EUA, 1996. Direção de Andy e Larry Wachowski, com Jennifer Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano.

Duas mulheres (uma delas amante de um gângster) que mantêm uma íntima relação decidem fugir com uma mala de dinheiro do criminoso. Antes de se tornarem mundialmente famosos com a trilogia Matrix, os irmãos Wachowski já chamavam atenção com esse policial sexy e abusado. A beleza das atrizes contribui para que a temperatura das cenas sempre ferva. Boa pedida. Reprise, colorido, 105 min.

Intercine

2h20 na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre Névoa, de Rupert Wainwright, com Tom Welling, Maggie Grace, Selma Blair, sobre uma tranquila cidade a beira-mar que é engolida por uma misteriosa neblina, exatamente cem anos depois de um navio ter sido jogado contra uma encosta rochosa, matando todos a bordo. As misteriosas circunstâncias desse incidente voltam agora para assombrar os moradores e visitantes do lugar; e Caindo na Real, de Ben Stiller, com Winona Ryder, Ethan Hawke, Janeane Garofalo, Steve Zahn, Ben Stiller, sobre os dilemas da Geração X na história de uma jovem recém-formada que se vê dividida entre um yuppie bem-sucedido e um rapaz rebelde e contestador. Como pano de fundo, as atribulações de jovens dos anos 90 que hesitam em encarar a realidade.

As Pontes de Madison

3h30 na Rede Brasil

(The Bridges of Madison County). EUA, 1995. Dirigido e interpretado por Clint Eastwood, com Meryl Streep, Annie Corley.

Dona de casa e mãe tem uma vida aborrecida em uma cidade pacata até o dia em que o marido e os dois filhos viajam. Por acaso, ela conhece um fotógrafo e os dois iniciam um romance profundo que leva apenas quatro dias. Obrigados a escolher entre uma vida nova ou a manutenção da antiga, a mulher decide ficar com a família e abrir mão da felicidade. Drama tocante, sensivelmente conduzido pela direção de Clint Eastwood, que também se destaca na atuação ao lado de Meryl Streep. Como bem apontou o titular desta coluna, Clint fez o seu Breve Encontro, retomando o espírito de clássico de David Lean nos anos 1940. Prepare os lenços pois as lágrimas são inevitáveis. A história inspirou uma peça ainda em cartaz em São Paulo, com Marcos Caruso e Denise Del Vechio nos papeis principais. Reprise, colorido, 132 min.