O aumento do compulsório e o crédito

O presidente do BC já havia deixado entrever que adotaria a medida, já que a suspensão não mais se justificava diante da volta da situação à normalidade e também não respondia à necessidade do setor privado, que nos últimos 12 meses teve um aumento de 25,6% nos seus créditos.

A partir de 22 de março, a exigência adicional sobre depósitos à vista e a prazo, que havia sido reduzida para 5% e 4%, volta a ser de 8%. Segundo o BC, isso representa uma redução de liquidez de R$ 37 bilhões. A partir de 9 de abril, o compulsório sobre os depósitos a prazo, que havia sido reduzido para 13,5%, voltará a ser de 15%, reduzindo a liquidez em R$ 34 bilhões.

O objetivo das autoridades monetárias é a redução da liquidez ? alta a ponto de os grandes bancos terem reduzido suas emissões de CDBs, pois a demanda de crédito não justificava maiores captações.

A decisão do BC é interpretada em alguns meios como uma substituição à elevação da Selic ? que estimam que ocorrerá nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). O ministro da Fazenda tinha sugerido essa interpretação. O presidente do BC, no entanto, deixou claro que a volta do compulsório se destinava a reduzir a liquidez, e não a combater a inflação. Afinal, o excesso de liquidez poderia se traduzir num aumento de empréstimos a pessoas que serão inadimplentes, mais tarde.

A pergunta que precisa ser feita é se a redução de R$ 71 bilhões afetará realmente as disponibilidades das instituições financeiras ou se apenas contribuirá para a elevação do spread, isto é, do custo do dinheiro, com maior captação de recursos.

Note-se que a taxa de juros, em janeiro, aumentou 1 ponto porcentual (p.p.), para as empresas, e 0,3 p.p., para as famílias, apesar da forte redução das concessões acumuladas para as pessoas jurídicas. Uma elevação das taxas reduz mais a demanda de crédito das empresas do que a das pessoas físicas.

O BC reconhece que o crédito deverá aumentar 19% em 2010, com uma participação maior dos bancos públicos, que oferecem taxas menores aos mutuários. O fato é que um aumento dos juros será um obstáculo a que as empresas se modernizem para reduzir o custo dos bens produzidos.