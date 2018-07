O bem comum é o único objetivo digno da política e, afortunadamente, o espírito de nossa época o fez emergir não mais como anseio, mas como necessidade urgente. Pode parecer que estamos mais longe do que nunca desse objetivo político e social, porém, a compreensão mútua entre os humanos não poderia nascer em poucas décadas, o vício da condenação mútua ainda está arraigado demais na psique. Na bigorna das adversidades que atingem odientos e amorosos sem distinção se malha o destino político que coloque o bem comum acima dos interesses partidários. Quem não se ajusta a essa condição é um ser humano em rápida via de extinção, já que o destino tem mecanismos misteriosos que a razão mais brilhante sequer conseguiria imaginar.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Está chegando a hora de você agir com toda força e ímpeto. Porém, essa hora

está só chegando, ainda continua forte a necessidade de conter seus impulsos e agir de acordo com estratégias mais discretas.

TOURO 21-4 a 20-5

Já começa a despontar no horizonte a perspectiva de as coisas mudarem de tom, deixando para trás um longo e sinuoso período de adversidades. Porém, esse período, na melhor das hipóteses, assinalou o valor do esforço.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você não prosperará sozinho, mas na mesma medida em que compartilhar seu progresso com outras pessoas, unindo forças e integrando as diferenças que, de outra forma, serviriam para separar e distanciar.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sossego não é para você descansar e se despreocupar, mas para colocar em marcha algumas das fantásticas ideias que teve nos últimos tempos. Sossego e paz são bons não como objetivo final, mas para começo de caminho.

LEÃO 22-7 a 22-8

O ritmo já começa a mostrar sinais de melhora, o que é, em si mesmo, motivo de celebração. Essa melhora será sensível e real na mesma medida em que você assumir sua participação direta nos acontecimentos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você não é marionete, você tem vontade própria, tenho certeza de que você concorda plenamente com essa afirmação. Por que, então, insistir em que certas pessoas obrigam você a isso ou aquilo? Você age por conta própria.

LIBRA 23-9 a 22-10

Os talentos que você sabe possuir, mas que ainda se encontram em estado potencial, terão de ser experimentados de forma concreta, pois mesmo que você erre e se frustre, isso será melhor do que continuar na mesma.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Menos será mais no próximo tempo, o qual ainda não começou, mas já se sugere por meio de misteriosos sinais. Menos será mais significa que atender aos mínimos detalhes garantirá as maiores realizações.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Foque sua atenção e esforço na dinâmica familiar, aquela que de tão habitual acaba desatendida em nome de aventuras maiores. Dar atenção a essa dinâmica garantirá que, depois, as aventuras sejam maiores.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Continue as discussões, mas livre-se dos sentimentos adversos que se esgueiram quando as contendas atingem o impasse. Este, o impasse, servirá para, no fim, todo mundo ser obrigado a fazer concessões.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Todas as razões merecem ser discutidas, porque ninguém tem toda a verdade do seu lado, cada pessoa enxerga uma parte do panorama. O ideal seria que todos contribuíssem com sua visão para que o todo ficasse claro.

PEIXES 20-2 a 20-3

Mediante a boa vontade e a força de vontade, a onda de inovações se instalará e você irradiará uma influência fora do comum, a qual, com certeza, renderá frutos. Porém, nada disso acontecerá automaticamente.