O BNDES e a criação de monopólios

É claro que, no contexto da economia mundial atual, grandes empresas levam grande vantagem. No entanto, sua expansão se baseia, em primeiro lugar, na superioridade tecnológica e na capacidade de inovação. Nesse campo, o Brasil sofre um grande atraso, que tem suas raízes num sistema educacional muito deficiente. Seguramente, o grande sucesso das empresas da Califórnia, do Japão e dos países asiáticos em geral repousa na inovação tecnológica.

No Brasil, as vantagens comparativas se baseiam na disponibilidade de riquezas naturais: minérios, produtos agropecuários, madeira. São commodities cujos preços são formados fora do País. Seria necessário industrializar essas matérias-primas com tecnologias inovadoras, que impusessem ao mercado externo os produtos resultantes. Nesse sentido, a melhor contribuição do BNDES seria estimular as pesquisas tecnológicas.

As descobertas de grandes reservas de petróleo deveriam estimular-nos a que nos tornássemos um país inovador na área da petroquímica, setor em que colhemos o nosso maior malogro até agora. Embora sejamos um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro, a existência de outros grandes produtores nos impede de pensar em exercer um monopólio no setor siderúrgico. A situação é muito mais cômoda no caso da produção de carne ou de celulose.

A vantagem de termos um grande mercado doméstico é, seguramente, importante, porém precisamos ter o cuidado de não criar monopólios que possam prejudicar os consumidores nacionais. Nesse sentido, caberia mais ao governo facilitar a criação de empresas multinacionais brasileiras mediante reformas tributárias e administrativas que as favorecessem.

Devemos atentar para o movimento atual de transferência de fábricas de multinacionais para nosso país, que procuram implantar-se aqui para fornecer ao mercado doméstico com equipamentos já amortizados. De certo modo, isso dificulta a pretensão do BNDES de criar grandes empresas nacionais, pois elas teriam de enfrentar uma competição estrangeira mesmo dentro do Brasil.