O Bob Fosse que os militares proibiram

O Clube dos Detetives: Grandes Apuros

14h45 no SBT

(C.D.: Scavenger Hunt). EUA, 2003. Direção de Eric Hendershot, com Jonathan Cronin, Brittany Armstrong, Michael Glauser.

Garotos formam clube de detetives e investigam roubo de obras de arte. Quando descobrem a identidade do ladrão, tentam avisar a polícia, evitando o próximo golpe, só o que encontram é chacota. Ninguém, os leva a sério. Primeiro de uma série infanto-juvenil que teve mais dois episódios. Os adultos vão achar bobinho. A garotada poderá se divertir. Reprise, colorido, 98 min.

Lizzie McGuire - Um Sonho Popstar

15h45 na Globo

(The Lizzie Mcguire Movie). EUA, 2003. Direção de Jim Fall, com Hilary Duff, Adam Lamberg, Hallie Todd, Robert Carradine, Jake Thomas, Ashlie Brillaut.

Garota norte-americana em férias na Itália é confundida com popstar e entra no clima ao descobrir o ex da estrela, um gato que está tentando reatar e com quem ela engata romance, naturalmente para descobrir que o amor de sua vida é esse... Veja para descobrir. Reprise, colorido, 94 min.

Grease, Nos Tempos da Brilhantina

22 h na Rede Brasil

(Grease). EUA, 1978. Direção de Randal Kleiser, com John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl.

Travolta havia virado astro ao dançar nos embalos de sábado à noite. Na sequência, ele formou dupla com Olivia Newton John nesta história sobre amores jovens no quadro de disputas entre grupos nas escolas norte-americanas. O formato musical fez grande sucesso na época e Travolta iniciou uma carreira de altos e baixos que teve mais "ressurreições" do que a de qualquer outro astro de Hollywood. Inédito, colorido, 90 min.

O Vingador da Noite

1h35 na Rede Brasil

(Midnight Man). EUA, 1995. Direção de John Weidner, com Lorenzo Lamas, James Lew, Mako, Eric Pierpoint.

Filho de Fernando Lamas e Arlene Dahl, Lorenzo começou como herói de ação, batendo e arrebentando em filmes como o cartaz de hoje da Rede Brasil, mas ultimamente tem investido mais na carreira de cantor - romântico -, em night clubs de Nova York. Aqui, ele é treinado pelo avô em segredos ancestrais. Quando topa com um cientista megalomaníaco, que ameaça o futuro da humanidade, imagine se LL não aplica um corretivo no cara... Reprise, colorido, 107 min.

Intercine

1h55 na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre - Táxi, de Gerard Pirès, com Samy Naceri e Frederic Diefenthal, sobre entregador de pizza que vira taxista e se envolve com policial na caçada a ladrões de bancos; atenção para a grande atriz de Piaf, Marion Cottilard; e Deixados para Trás 3 - Mundo em Guerra, de Craig R. Baxley, com Louis Gossett Jr., Kirk Cameron e Jessica Steen, terceiro da série sobre líder que conseguiu unir o planeta na paz, mas este novo mundo não é tão admirável quanto parece.

A Ilha do dr. Moreau

3h05 na Rede Brasil

(The Island of Dr. Moreau). EUA, 1996. Direção de John Frankenheimer, com Marlon Brando, Val Kilmer, David Thewlis, Fairuza Balk.

O cinema contou muitas vezes a história de H.G. Wells sobre homem que vai parar numa ilha habitada por cientista louco, que realiza experiências de cruzamentos entre seres humanos e animais. Grande diretor nos anos 1960 - basta lembrar Sob o Domínio do Mal, O Homem de Kiev, Os Paraquedistas Estão Chegando -, Frankenheimer chegou aqui ao ponto mais baixo de sua carreira. Brando é constrangedor. Todo mundo sabe que ele era gênio na arte da representação, mas, quando era ruim, era péssimo e este filme é a prova. Reprise, colorido, 96 min.

Amanhã

A emissora exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Cocoon, de Ron Howard, com Steve Guttenberg, Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn, Bryan Dennehy, Jessica Tandy, Maureen Stapletton e Jack Gilford, sobre velhinhos que descobrem, a fonte da eterna juventude numa piscina energizada por alienígenas (EUA, 1985, fone 0800-70-9011); e Bomba-Relógio, de Mark Roper, com Bryan Genesse, Joe Lara e J. Cynthia Brooks, sobre agente do FBI que recebe implante de chip que o transforma na principal arma da instituição (EUA, 1995, fone 0800-70-9012).

TV PAGA

Se Meu Apartamento Falasse

11h50 no Telecine Cult

(The Apartment). EUA, 1960. Direção de Billy Wilder, com Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray.

Um dos grandes trabalhos de mestre Wilder, merecidamente vencedor dos Oscars de filme e direção. A história parece ter envelhecido - nenhum executivo precisaria hoje utilizar o apartamento de um funcionário da firma para ter encontros clandestinos. Mas quem disse que isso é relevante? A história de Jack Lemmon, que sobe na hierarquia da empresa por fornecer a chave certa, na hora certa, mostra a ambição em choque com os sentimentos, quando ele se apaixona justamente pela ascensorista que o chefe levou para o seu apê e depois dispensou e ela tentou se matar. Reprise, preto e branco, 125 min.