O bom senso não é mais o de outrora

Normalmente, a persistência seria o conselho sensato que se ofereceria aos que enfrentam adversidades no caminho que conduz ao objetivo ansiado. Porém, a normalidade foi para o espaço há muito tempo e nossa humanidade não encontra no velho e bom senso a mesma segura orientação de outros tempos. Afinal, o bom senso, ou senso comum, é o que resulta da experiência bem-sucedida de um número oculto de seres humanos. Acontece que faz tempo que as atitudes consagradas de outros tempos não garantem mais o sucesso de outrora, mas ainda não temos número suficiente de sucessos com as inovações que experimentamos. Por isso, temos um vazio de bom senso. Enquanto isso continuar, vale a pena atrever-se a experimentar todo tipo de inovação.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Pense menos, o que não é tarefa fácil. Talvez você pense menos fazendo atividade física, talvez os pensamentos diminuam seu ritmo vertiginoso se você correr bastante. Lance mão de quaisquer recursos para pensar menos.

TOURO 21-4 a 20-5

A bagunça provoca um estresse emocional desnecessário. Pense que ela vem por bem, pela necessidade de todas as pessoas encontrarem métodos inovadores para garantir os resultados. Passe pelo estresse rapidamente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Prefira experimentar o novo em vez de acomodar-se no que sabidamente daria certo. Este é um tempo que requer ousadia de experimentar para que a experiência indique vias mais sofisticadas de satisfação.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ainda que você sinta medo de decepcionar-se ao experimentar na prática alguma ideia, isso será melhor do que continuar se iludindo com que certos desejos aproximariam sua alma de uma vida melhor, mais brilhante e bela.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nenhuma mudança verdadeira pode acontecer do dia para a noite. As reais inovações são amadurecidas ao longo do tempo para que quando sejam levadas à prática encontrem a menor quantidade possível de limitações.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Tudo daria muito mais certo sem ansiedade, mas como dominá-la? Pois é! Se você ainda não sabe como dominar, ou pelo menos como acalmar a ansiedade, será melhor começar a concentrar esforços nesse sentido, viu?

LIBRA 23-9 a 22-10

Há uma onda de renovação circulando pela sua alma e, por isso, você enxerga os mesmos assuntos de sempre com outros olhos. No início, isso se manifestará através de críticas, mas logo você começará a agir para mudar tudo.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Em vez de usar os canais consagrados pela experiência, procure inovar desta vez. É urgente que você encontre outras vias de expressão e manifestação antes que as antigas comecem a decair e perder a eficiência.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A distração é fácil, mas vale a pena resistir, porque está em andamento uma onda inovadora que só será aproveitada com foco. Mantenha em mente os objetivos que você mais valorizar e guie os seus passos com esses.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Qual seria o tempo de validade dos segredos? Seriam, por acaso, eternos? Ou chegaria uma hora em que não haveria problema em se desfazer dos segredos? Essas perguntas precisam ser feitas pelas almas que carregam segredos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É impossível explicar algo a quem não deseja mudar de opinião. Por isso, neste momento em que sua alma é alvo de críticas, melhor seria que você nem perdesse tempo tentando justificar suas atitudes e ideias.

PEIXES 20-2 a 20-3

As críticas serão os bons sinais que confirmarão o caminho certo. Você preferiria elogios, mas se estes viessem significaria que você anda pelo caminho adequado, o que não seria a melhor escolha da atualidade.