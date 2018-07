O boom do aspargo na Grã-Bretanha

O aspargo está passando por um boom sem precedentes na Grã-Bretanha, onde as condições de plantio e o clima são ideais para o seu plantio.

O processo de amadurecimento do aspargo é mais lento do que em outros grandes países produtores, como o Peru ou a Espanha. E, por isso, o aspargo britânico teria mais sabor.

A produção cresceu em 84% apenas nos últimos cinco anos. Os supermercados tem aumentado as vendas do produto em uma média de 30% ao ano.

O longo inverno atrasou a colheita este ano, por isso, colhedores estão trabalhando a todo vapor para começar a abastecer os supermercados.

Para atender essa demanda, as fazendas dependem de mão de obra estrangeira. Os britanicos nao gostam do trabalho na roça, e a colheita acaba sendo feita por trabalhadores poloneses e de outros paises do leste europeu.

Eles recebem o salário mínimo, de 5 libras e oitenta, cerca de R$ 15 por hora.