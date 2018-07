A eclosão de novos casos de doping no esporte brasileiro demonstra que o País precisa de forma urgente de uma agência de controle independente. O alerta é do diretor-geral da Agência Mundial Antidoping (Wada), David Howman. Em entrevista exclusiva ao Estado, o principal responsável pelo combate ao doping no mundo reconhece que o País está fazendo esforços, mas diz que precisam ser ampliados. E espera que a Agência Nacional Antidoping no Brasil seja criada em 2010. Nesta semana, uma missão da Wada está em Brasília para tratar do assunto com o governo. Howman evita dizer se os casos de doping terão impacto na votação para a escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Mas admite que, na percepção pública, podem gerar imagem negativa. Howman, originário da Nova Zelândia, assumiu o posto na Wada em 2003, depois de ter sido observador independente em várias olimpíadas. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:

Temos visto um aumento no número de atletas pegos em exames antidoping. Isso é uma demonstração de que os testes estão melhores ou de que há mais doping?

Em 2008, fizemos 275 mil testes pelo mundo. Há três anos, foram 150 mil. Muitos casos estão sendo revelados graças a esse esforço. No Brasil, também estamos vendo um incremento no número de testes. O País não tem um problema maior que o resto do mundo. O que podemos observar hoje em dia é que a questão do doping se transformou em uma preocupação de saúde, não mais apenas esportiva. Garotos estão tomando anabolizantes para ficar musculosos, não para aumentar o desempenho esportivo, e isso é extremamente preocupante. Vemos o desenvolvimento e a proliferação do comércio de remédios tidos como doping esportivo.

Os últimos casos no atletismo brasileiro preocupam a Wada?

Não estamos descontentes com o Brasil. Mas há vários aspectos que precisam melhorar. Depois de anos de discussões, chegamos ao entendimento de que o Brasil, assim como outros, precisa de ajuda.

Como ocorreria essa ajuda?

Mandamos uma equipe nesta semana para o Brasil para discutir com o governo a criação de uma agência nacional antidoping. No fim do ano, outra missão será enviada e nossa ideia é de que a entidade esteja funcionando já em 2010. Não estamos implicando com o Brasil. O que há é a tendência cada vez maior de garantir que grandes países esportivos tenham os mesmos níveis de controle para garantir equilíbrio.

Os casos recentes reforçam a necessidade da criação da agência?

Podemos dizer que sim. O Brasil precisa de um combate forte contra o doping. A ideia da agência é de que ela seja independente das federações e até mesmo do COB. Isso garantirá maior eficiência ao controle. Para quem compete contra o Brasil, a agência também é um sinal de equilibrar o jogo. Muitos países começam a achar que não é justo ter controles mais rígidos, enquanto no Brasil, Nigéria, Índia e outros locais as agências ainda não existam. Abrimos uma na Jamaica e os resultados têm sido importantes. Abrimos uma também na Coreia.

De que forma os escândalos afetam a candidatura do Rio a organizar os Jogos de 2016?

Eu não gostaria de me meter nisso. Da minha perspectiva, os casos revelados nos últimos dias dão impressão positiva. Podemos citar o caso de Sochi, na Rússia, que ganhou o direito de receber os Jogos de Inverno mesmo diante dos escândalos com atletas russos. Mas, ao mesmo tempo, o doping é um dos elementos na decisão. Cada integrante do COI é que terá de tomar uma decisão. Concordo que, da parte da opinião pública, há sempre a questão que fica: "o que exatamente está ocorrendo naquele país?".