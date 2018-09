O Brasil está muito aquém da Taprobana

Se fosse do lado de cá, pareceria mais um drible do governo na legislação eleitoral. Lá, pode ser só coincidência. Mas "o melhor shopping de fronteira do mundo" fica no quilômetro 1,6 da estrada que liga o Brasil à Argentina, providencialmente encaixado entre as duas aduanas. Nele, os brasileiros que moram no oeste do Paraná ou simplesmente passam pela região costumam fazer provisões de importados, antes de seguir viagem. Logo, devem ter notado sua repentina proeminência.

Se compraram ou não o chá, é questão de gosto. Mas a embalagem do Dilmah, uma caixa colorida com 25 saquinhos de "rico, forte e encorpado English Breakfast Tea", vale em si cada centavo dos US$ 6 que custa. Ela é suntuosamente ilustrada com fotografias coloridas de colinas verdes, montanhas azuladas, mulheres com cestas de palha nas costas colhendo folhas a mão e provadores perfilados ao ar livre, diante de uma fileira de xícaras fumegantes.

Exibe também a cara do dono, num retrato autografado de Merril J. Fernando - que, por sinal, seria ainda mais parecido com outro Fernando, o nosso Fernando Henrique Cardoso, se não estivesse posando de avental. Ele dirige os negócios da família "com cuidado, orgulho e paixão", diz a legenda. "E isso não se compra."

O Dilmah não é "ético" só por ser "o único chá comercializado internacionalmente que pertence aos plantadores". Ou por ser "totalmente isento de manipulações genéticas". Nem mesmo por reverter seus lucros em benefícios para "os trabalhadores, a comunidade & o futuro do empreendimento". Isso é só o começo da conversa.

Preservação. O importante é que ele serve de plataforma à ONG Dilmah Conservation, dedicada ao princípio de que "o meio ambiente e sua proteção são partes integrais do bem-estar humano". Ela surgiu em 2007, três anos depois do tsunami que lambeu a Ásia. E virou em pouco tempo o cerne da empresa, quando uma declaração ratificada por cem parceiros comerciais da família Fernando ao redor do mundo incluiu a questão ambiental entre os "Seis Pilares da Dilmah".

A firma banca a restauração de áreas devastadas, a mediação de conflitos tribais, a proteção de hábitats marinhos e terrestres, além de programas específicos para tirar do miserê os elefantes asiáticos e mostrar aos desvalidos da espécie humana que, sem conversação, os projetos de combate à pobreza nunca saem do chão.

O site da Dilmah Conservation permite aos incrédulos acompanhar passo a passo a materialização dessas promessas. Não é mais um estandarte eletrônico que as ONGs em geral penduram no ar e esquecem. Sua última notícia, sobre o reflorestamento de Batticaloa, data do dia 20 deste mês. É desta semana.

O Dilmah vem do Sri Lanka, que não é tigre asiático, Bric ou candidato a vaga no Conselho de Segurança da ONU. É aquele lugar que Luís de Camões chamou mais ou menos de fim do mundo, quando trombeteou no primeiro canto de Os Lusíadas que os navegadores portugueses "passaram muito além da Taprobana".

A Taprobana era lá. E é de lá que agora nos chega o recado de que, para escolher um chá que engolirá em poucos minutos, os consumidores já dispõem de informações que acabam de ser sonegadas aos brasileiros, para eleger um governo que engolirão, no mínimo, por quatro anos.