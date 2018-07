'O Brasil está no bom caminho', diz vencedor do Nobel

Serge Haroche começou a fazer pesquisa científica em física há quase 50 anos, na época em que o laser acabara de surgir. O advento dessa tecnologia foi uma das razões que o fizeram se lançar à investigação sobre a interação entre a matéria e os raios. O laser era uma fonte nova, com propriedades extraordinárias em relação às fontes clássicas. Logo, seus contemporâneos entenderam que havia um potencial de aplicações possível. Era possível usá-lo como instrumento para aumentar o conhecimento sobre o mundo - e em particular sobre o mundo microscópico.

No curso dos últimos 50 anos, Haroche foi testemunha de revoluções sucessivas da física, com ganhos em sensibilidade, temperatura, precisão das experiências. Cada um desses avanços - alguns dos quais conquistados nos anos 50 e 60 pelo seu laboratório parisiense, o Kastler Brossel, com três prêmios Nobel de Física - abriu novas portas para experiências. O resultado do empenho foi conhecido na semana passada, quando, ao lado do americano David Wineland, Haroche foi o vencedor do Nobel.

Na sexta-feira, Haroche recebeu o Estado em seu escritório no prestigioso Collège de France para uma entrevista exclusiva. Na conversa, o cientista fez uma cronologia das grandes descobertas de sua área, explicou seu trabalho e falou de suas paixões. Entre elas estão as artes. "Há uma conexão intelectual entre a arte e a ciência", filosofa. "Grandes momentos de efervescência artística foram acompanhados de grandes avanços na ciência."

Além das artes, Haroche tem outra paixão: o Brasil, onde o físico passa férias todos os anos. A seu pedido, a reportagem mantém em segredo o local onde ele se hospeda. Mas, em troca, Haroche analisa na entrevista a seguir o estágio da física e da pesquisa científica no Brasil.

O seu trabalho se inscreve em uma tradição de pesquisa científica, com descobertas importantes. O senhor poderia descrever essa cronologia?

O laboratório Kastler Brossel, onde eu estudava, em Paris, fazia experimentos com o resfriamento dos átomos, o que valeu o prêmio Nobel a Claude Tannoudji. Na época, mudou-se não só o estado interno do átomo, mas a sua velocidade. Resfriou-se o átomo até paralisá-lo, o que abriu perspectivas extraordinárias. Em paralelo, fizemos o mesmo com a luz. No início de minhas experiências, pegávamos grãos de luz, os fótons, e trabalhávamos com milhares deles.

Aumentamos a sensibilidade até estudar campos luminosos que continham cada vez menos fótons. Chegamos a um grão de fóton. Isso aconteceu porque a tecnologia do laser evoluiu. A tecnologia dos computadores também nos permitiu controlar as experiências, armazenar dados e estimular correlações. É nessa linha que meu trabalho se situa.

Muito se questiona sobre os objetivos práticos de uma pesquisa científica como a sua. Mas, no seu caso, ela gera novas pesquisas, não é isso?

Sim, ao mesmo tempo em que nós podemos fazer mais pesquisas, essas descobertas estimulam os teóricos, que refletem sobre o que poderemos fazer com essas ferramentas. Foi nesse âmbito que comecei minha colaboração com os colegas brasileiros, em particular com Luiz Davidovich e Nicim Zagury, que trabalhavam na época na PUC do Rio e, há 20 anos, passaram à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tive outros estudantes brasileiros, como Paul Nussenzveig, um importante físico, que é docente da Universidade Estadual de São Paulo (USP). Colaboramos também com físicos de Recife.

São trabalhos importantes para a pesquisa internacional?

Sim, são de ponta. Luiz Davidovich e Nicim Zagury são teóricos de grande qualidade, que têm claramente nível de pesquisadores internacionais e poderiam estar em universidades americanas. Davidovich deixou o Brasil durante a ditadura militar, fez sua tese com Moisés Nussenzveig, na Universidade de Rochester, nos EUA. Quando a situação política se liberalizou, retornou porque queria ajudar a desenvolver a física no País. Ele teve um papel muito importante para o desenvolvimento da pesquisa na sua área.

O senhor realmente conhece o cenário brasileiro.

No que diz respeito ao reconhecimento de algumas personalidades brasileiras, não há dúvida de que estão no primeiro nível. Davidovich vem muito à França porque participa de conselhos de organismos da Europa. Veja bem: ele dá conselhos. Há outro laboratório que eu gostaria de mencionar: o de Vanderlei Bagnato, na Universidade Federal de São Carlos. Ele tem um enorme dinamismo. Tudo isso mostra a abertura ao exterior da pesquisa no Brasil. Conheci também Sérgio Rezende. É alguém que me impressionou muito porque, mesmo sendo ministro, continuou a publicar artigos em revistas científicas, que assinava sozinho, o que queria dizer que era ele mesmo.

O senhor trabalha na França em um laboratório que tem história, o que ajuda na pesquisa. O Brasil ainda não tem essa tradição, certo?

Mas Davidovich está criando essa história, eu diria. Quando ele chegou à UFRJ, teve a ideia de criar um laboratório experimental e atrair pesquisadores que poderiam fazer experiências e aplicar ideias de seu grupo de teóricos. Sei que no seu grupo há pesquisadores brasileiros de qualidade e um americano de grande valor que foi viver no Brasil. Não sei como a situação se desenvolveu, mas houve alguns projetos financiados com um bom dinheiro, como o Milênio de Informação Quântica. É claro que há problemas, como as questões de aduana, que tornam difícil obter equipamentos do exterior.

Isso quer dizer que estamos num bom caminho?

Sim, no que diz respeito à curva, ela é crescente, vocês estão no bom caminho. Mas eu constato que há dificuldades, claro. Falta o histórico, que está sendo construído. É preciso bastante dinheiro e, sobretudo, estabilidade. Pesquisa é algo para o longo termo. Ela suporta mal o efeito acordeom, como quando se injeta muito dinheiro em um ano, com grande entusiasmo, e no ano seguinte se esquece o projeto. Não sei se isso ainda está acontecendo no Brasil. A pesquisa no Brasil tem o potencial para se desenvolver.

E qual é o cenário na França? O que lhe permite desenvolver essa pesquisa de tão alto nível?

Na École Normal e no Collège de France temos uma situação privilegiada pelo reconhecimento e pelos prêmios que se acumularam. Nós recebemos crédito sem muito problema, da França e da União Europeia.

E o cenário mundial da pesquisa em física? Estados Unidos e França estão à frente?

Eu diria os Estados Unidos e a Europa em geral. Há um ótimo laboratório em Florença, na Itália, bons laboratórios no Japão. O Brasil está em outro patamar, claro. Mas o grupo de Luiz Davidovich publicou na Science e na Nature experiências que tiveram bastante repercussão. Eles encontraram um nicho que lhes permite desenvolver experiências originais com equipamentos que são menos modernos que os nossos. Isso exige imaginação e inteligência.

Além de estrutura, imagino que bons salários sejam essenciais para atrair pesquisadores, certo?

É preciso pagar salários razoáveis. Em nível europeu os salários são bons, em nível francês é menos, porque o inicial é muito baixo, começa com € 1,7 mil, € 1,8 mil. Só quando se chega aos níveis mais elevados da carreira os salários ficam mais altos. Há muitos estudantes brilhantes que partem para a iniciativa privada, nas finanças, no business, na especulação financeira. É uma pena gastar as competências adquiridas dessa forma. Mas eu nunca segurei ninguém que queria partir. A pesquisa científica exige a paixão.