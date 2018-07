O campeonato das oportunidades

O São Paulo fez o que parecia improvável no auge da crise: chegou à 25ª rodada com o caminho livre para assumir a liderança, contra um adversário na zona do rebaixamento. No jogo em que o primeiro lugar parecia inevitável, a equipe vacilou.

O empate com o Santo André mostrou um time confiante demais, que permitiu muita posse de bola ao adversário. Parecia haver a certeza da vitória. E poderia ter sido pior se Flávio Rodriguez Guerra tivesse dado pênalti de Miranda em Fernando.

A liderança continha muitos significados, mesmo condicionada ao resultado de Cruzeiro x Palmeiras. Depois de início turbulento, de problemas que começaram com a desclassificação da Libertadores, passaram pela contusão de Rogério e desembocaram na troca de técnico, chegar ao topo era demonstração de força para a concorrência.

Os números do tricampeonato ajudam a explicar a importância da vitória. Nas edições anteriores, a partir da chegada ao primeiro lugar, o São Paulo seguiu na ponta até o fim da competição. Desde 2006, das 139 rodadas disputadas até ontem, 55 delas os são-paulinos passaram na liderança, sempre com Muricy Ramalho no comando. Na vez de Ricardo Gomes...

O trio de favoritos, Palmeiras, Inter e São Paulo, não consegue arrancar. O Inter teve duas chances no returno para abraçar o primeiro lugar e tropeçou. Na quarta-feira veremos como o Palmeiras vai se comportar diante de uma rodada tão favorável.

Com Vágner Mancini de volta, os baianos podem se gabar de interferir na liderança. Em menos de uma semana venceram o líder Palmeiras e barraram os sonhos do Inter, agora derrotado em quatro das seis partidas do segundo turno. Esse é o time que luta pelo título?

É mesmo um campeonato repleto de oportunidades. Mal aproveitadas. Vejamos a situação do Grêmio: em casa joga como campeão, fora não mete medo em ninguém. Com um pouco de equilíbrio, estaria entre os três primeiros. O Cruzeiro é outro bom exemplo. No primeiro turno dedicou-se à Libertadores e aos negócios. Vendeu Ramires, Wágner e Gérson Magrão. Ganhou dinheiro e perdeu o título. Agora vive seu melhor momento no campeonato, com 67% de aproveitamento no returno.

Depois de quase dois terços do caminho percorrido ainda não surgiu time com pinta de campeão. O que, convenhamos, é ótimo para o negócio. As portas estão abertas, até para quem ainda está fora do G-4.