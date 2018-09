O capital estrangeiro vai se reduzir a partir de agora

O Brasil já passa por dificuldades para captar recursos no exterior - dificuldades que poderão aumentar nos próximos meses. Os investidores estrangeiros se mostram avessos ao risco e muito cautelosos para emprestar dinheiro a qualquer país - e ainda mais para fazer investimentos diretos. Fatores peculiares aumentam a prudência dos investidores em relação ao Brasil.

Nos sete primeiros meses do ano, os Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) líquidos somaram US$ 38,4 bilhões. A previsão para o ano é de US$ 55 bilhões. É provável que essa previsão não seja atingida, embora, com a desvalorização do real, os investidores recebem mais moeda nacional por suas aplicações.

As recentes medidas deverão afetar as entradas de IEDs. O aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos leva à desistência de grandes projetos. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre derivativos resulta na redução dos empréstimos intercompanhias. E pode-se prever um aumento das remessas de lucros e dividendos das empresas, pois os países desenvolvidos precisam de recursos novos. Finalmente, a redução do crescimento de nossa economia deverá ocasionar um recuo dos IEDs.

No entanto, é na captação de recursos que o Brasil deverá enfrentar as maiores dificuldades para atender a uma dívida externa total, em julho, de US$ 405,7 bilhões (inclusive empréstimos intercompanhias), com uma amortização do principal de US$ 58 bilhões em 2012.

O quarto trimestre do ano é, geralmente, o período em que a captação de recursos é mais elevada. O Tesouro pretendia fazer uma emissão em real, mas já não se fala dessa operação. A Petrobrás também havia projetado uma emissão do mesmo tipo. Mas a desvalorização do real não é um fator atraente. Mesmo admitindo juros favoráveis, operações em moeda estrangeira representam neste momento um alto risco cambial que afasta as empresas brasileiras.

O Brasil, com suas grandes reservas, não deve ter problemas de curto prazo. Mas a balança comercial poderá ser afetada por uma menor demanda de commodities e uma queda dos seus preços (à exceção dos produtos agropecuários), enquanto as exportações de produtos industrializados demoram para reagir à nova taxa cambial.