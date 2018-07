O carnaval de Tóquio

Tudo começou em 1979, quando Eiichi Uchiyama, então administrador de Taito (em Tóquio), resolveu fazer um desfile de Carnaval para ajudar a revitalizar o boêmio bairro de Asakusa. Apesar de parecer estranha, a idéia conseguiu adeptos e, dois anos depois, o primeiro evento era realizado. Hoje, 500 mil pessoas participam dos desfiles, realizados em agosto, período de verão no Hemisfério Norte. Um clássico: ‘Banzai! Vai-Vai’ Oriental com ginga brasileira Apesar de grande e popular, o Carnaval de Asakusa ainda está longe de ser comparado à festa brasileira, na opinião de Claudionor Costa, que há 26 anos ajuda no samba-enredo e na confecção das fantasias. Ele também se encarrega de levar um convidado - em 2008, a idéia é receber a Gaviões. O Carnaval oriental tem samba-enredo, que pode ser cantado em português ou japonês. E até título para escola mais bonita.