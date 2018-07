O caso do 'mágico' com a 'virgem'

À época principal comandante do Exército no Contestado, Matos Costa foi chamado para dispersar rebeldes que tinham tomado as margens da ferrovia em São João dos Pobres, hoje município de Matos Costa. Ele chegou numa locomotiva. Após sair do trem, ele e um grupo de 42 homens caminharam pelos trilhos quando foram surpreendidos pelos rebeldes, que saíam do mato. O corpo do capitão foi encontrado cinco dias depois perto de um lago. Cerca de 300 rebeldes estavam na área, sob o comando de Francisco Alonso de Souza, o Chiquinho Alonso, de 16 anos.

A morte de Matos Costa causou comoção no Paraná e no Contestado. Veterano da Guerra de Canudos, o militar apresentou a chefes do Exército, no Rio de Janeiro, argumentos para não repetir no Sul o massacre ocorrido no sertão da Bahia, em 1897. No Contestado, foi um pioneiro do serviço de inteligência do Exército - ele se vestia de "mágico", uma espécie de benzedor, para se aproximar dos rebeldes. Suas práticas seriam utilizadas pelos militares nos trabalhos de espionagem nas áreas de guerrilha no meio rural.

Após o combate com Matos Costa, um dos líderes caboclos, Venuto Baiano, foi morto por companheiros. Além de uma possível rivalidade interna no grupo, a versão de que Baiano foi morto por ordem da "virgem" Maria Rosa, de 16 anos - líder espiritual e, naquele momento, política dos rebeldes - predomina na história oral do Contestado.

A possível relação de amizade entre Maria Rosa e Matos Costa produziu uma série de músicas e histórias na região. Uma delas registra que, para entrar no reduto Bom Sossego, chefiado por Maria Rosa, o capitão raspou o cabelo e usou um chapéu com fita branca, se passando por "mágico" (rezador).

Outra atesta que o principal chefe rebelde, Elias de Moraes, teria ordenado a morte do capitão em represália à sua aproximação com a virgem. Após o episódio, Maria Rosa perdeu força e acabou perdendo a função de comandante-geral os rebeldes para Chiquinho Alonso.