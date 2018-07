O cavaleiro solitário de George Stevens volta para seduzir

Stevens, cuja fama sempre foi de perfeccionista, dizia que escolheu Alan Ladd pela pureza do rosto. "Ele é nosso Lancelot", explicava o grande diretor. Seu filme estabelece um triângulo amoroso que não se concretiza - Shane vai trabalhar na casa de Van Heflin. A mulher, Jean Arthur, sente-se atraída pelo forasteiro misterioso. O momento decisivo é o duelo com o sinistro Jack Palance, todo de preto. A ação é vista pelos olhos do garoto, Joey, Brandon de Wilde. Quando Shane parte, no desfecho, a sombra que passa pelos olhos de Joey marca sua passagem à idade adulta.

Western psicológico - e clássico, no formato -, Shane é um dos ápices do gênero. Entre os seus admiradores está um certo Clint Eastwood, que fez O Cavaleiro Solitário, nos anos 1980, tomando Shane (e Stevens) como referências.

10.5 - O Dia que a Terra Não Aguentou

14h45 no SBT

(10.5). EUA, 2003. Direção de John Lafia, com Beau Bridges, Kim Delaney, John Schneider, Fred Ward .

Kim Delaney faz cientista que investiga onda de terremotos que sacode os EUA. Sua tese é que se trata de uma reação em cadeia que poderia atingir Los Angeles e, se isso ocorrer, as consequências serão desastrosas, já que a cidade é construída sobre uma falha geológica. Disaster movie fraquinho, embora o diretor Lafia seja cria de Francis Ford Coppola (e tenha admiradores). Reprise, colorido, 153 min.

Neve Pra Cachorro

15h45 na Globo

(Snow Dogs). EUA, 2002. Direção de Brian Levant, com Cuba Gooding Jr., James Coburn, Nichelle Nichols, M. Emmet Walsh.

Cuba Gooding Jr. faz dentista que viaja para o Alasca, em busca da herança que recebeu. Ele descobre que se trata de uma matilha de cães de trenó. Passada a decepção inicial, imagine se Cuba não vai se ligar aos cães. Programa para cinófilos. Reprise, colorido, 97 min.

Ciladas da Sorte

22 h na Rede Brasil

(Albino Alligator). EUA, 2000. Direção de Kevin Spacey, com Matt Dillon, Gary Sinise, Faye Dunaway, Gary Sinise, William Fichtner.

Fugitivos escondem-se num bar que só tem uma entrada (e saída), tentando se fazer passar por clientes. A estreia do ator Spacey, duplamente vencedor do Oscar - por Os Suspeitos e Beleza Americana -, começa bem e depois perde o pique, mas o elenco é bom e ajuda a manter certo interesse. Reprise, colorido, 93 min.

Eragon

22h05 na Globo

(Eragon). EUA, Inglaterra/Hungria, 2006. Direção de Stefen Fangmeier, com Edward Speelers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle John Malkovich.

Garoto encontra uma estranha pedra azul, da qual nasce um dragão. Com isso, ele passa a ser o portador de uma dinastia antiga, que foi aparentemente exterminada pelo governante do reino em que vive. Baseado numa série de livros de sucesso - escrita por um jovem autor com menos de 20 anos, na época - , este filme não fez o sucesso esperado e permanece inconcluso, mas a ligação do herói com sua fêmea de dragão e a presença de Jeremy Irons como um velho cavaleiro amargurado são bem interessantes. Reprise, colorido, 104 min.

Visões Perigosas

1h10 na Rede Brasil

(After Alice). EUA, 2000. Direção de Paul Marcus, com Kiefer Sutherland, Jason Jones.

Série de crimes indica que serial killer pode ter voltado à ativa, após uma parada de alguns anos. Mas o detetive que investiga o caso duvida que se trate da mesma mente assassina. Não espere grande coisa, mas Kiefer Sutherland, da série 24 Horas, pode ser um bom, chamariz de público. Reprise, colorido, 97 min.

Apolônio Brasil - Campeão da Alegria

2h05 na Globo

Brasil, 2003. Direção de Hugo Carvana, com Marco Nanini, Louise Cardoso, Antonio Pitanga, Marcos Paulo, Sylvia Bandeira.

Marco Nanini faz o Apolônio do título, personagem mítico que foi pianista cultuado nas noites boêmias do Rio, nos anos 1950 e 60. Amado pelas mulheres, invejado e adorado pelos amigos e pelo público, Apolônio quis, como último desejo, que seu cérebro fosse retirado do corpo após a morte. Anos mais tarde, uma intensa disputa ocorre pelo cérebro, envolvendo o filho que nunca o conheceu e ainda um cientista norte-americano. A fórmula de Vai Trabalhar Vagabundo e Bar Esperança não se aplica aqui e o filme, malgrado alguns bons momentos, fica abaixo da média do ator e diretor Carvana. Reprise, colorido, 117 min.

O Tigre de Varsóvia

2h55 na Rede Brasil

(The Tiger). EUA, 1988. Direção de Amin Q. Chaudhri, com Patrick Swayze, Piper Laurie, Lee Richardson, Mary McDonnell.

Rapaz volta à cidade em que nasceu, disposto a se reconciliar com a família e a começar vida nova. Patrick Swayze, que morreu há pouco, foi galã da geração anterior. Seu tipo físico - o perfil romântico - não atende à demanda do público que hoje cultiva Brad Pitt. O próprio filme não é muito atraente. Reprise, colorido, 92 min.

Amanhã

A emissora exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre Newton Boys - Irmãos Fora da Lei, de Richard Linklater , com Matthew McConaughey, Skeet Ulrich, Ethan Hawke e Vincent D" Onofrio como os irmãos do título, que realizam grande roubo de trem nos anos 1920 (EUA, 1998, fone 0800-709011); e Simples Como Amar, de Garry Marshall, com Juliette Lewis, Diane Keaton, Tom Skerritt e Giovanni Ribisi, sobre os problemas familiares de garota com problemas mentais que arranja namorado (EUA, 1999, fone 0800-709012).