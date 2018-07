O centro de SP cuidado de perto. Com resultados

O trabalho dos 18 agentes conhecidos como zeladores do centro, contratados há um mês, vai além de levantar problemas, como buracos e lixo, no triângulo histórico formado pela Praça da Sé e pelos Largos São Bento e São Francisco, em São Paulo, e encaminhá-los aos órgãos competentes. Há duas semanas, um morador de rua tremia de frio num dia chuvoso e foi levado para um abrigo depois da intervenção deles. Em outra situação, acionaram a polícia para socorrer um homem esfaqueado em uma briga.

"Trabalhar no projeto é gratificante porque vemos os problemas serem solucionados. Por outro lado, enfrentamos situações que provocam medo, tristeza ou alegria extrema", conta uma das líderes do grupo Vivian Rodrigues, de 25 anos. Os zeladores trabalham no projeto Aliança pelo Centro Histórico, parceria entre a Associação Viva o Centro, a Prefeitura, o governo do Estado e a iniciativa privada.

Os agentes trabalham em dois grupos de seis, um das 8h às 15h e outro das 15h à 0h. A missão deles é percorrer quatro microrregiões (veja ao lado) e levantar os problemas. Os mais comuns são buracos e lixo acumulado nas ruas. As falhas são passadas via rádio para um operador na sede do programa, na Rua da Quitanda, 80. Ele então registra no Sistema de Acompanhamentos e Controle de Inconformidade (Saci), software desenvolvido para receber as demandas, e repassa os problemas aos órgãos públicos responsáveis pela solução.

Em uma semana, de 2 a 9 de setembro, foram abertos 254 processos. Durante o treinamento, em agosto, foram levantados 253 buracos na Rua São Bento e 522 moradores de rua na área fiscalizada.

MARINHA

Durante as inspeções, o grupo é confundido com frequência com homens da Marinha, por causa do quepe, parte do uniforme. "A gente passa e as pessoas nos chamam de capitão", diz o agente Adriano da Silva Fernandes, de 30 anos. Outros acham que eles são Guardas-Civis Metropolitanos. "Já tivemos problemas com camelôs. Eles se sentem ameaçados porque acham que somos fiscais", conta Fernandes. Embora não tenham poder para retirar os ambulantes das ruas, eles informam os órgãos públicos sobre a irregularidade.