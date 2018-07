O choque de duas culturas e seu efeito em um povo Catorze anos de conflitos entre Israel e Palestina estão recontados nesta reunião de artigos, entrevistas e reportagens da jornalista Guila Flint. O marco inicial é o assassinato do primeiro-ministro Itzhak Rabin, em 1995 - e os textos chegam até 2009, durante o segundo governo de Binyamin Netanyahu. Guila atua como correspondente da BBC Brasil no Oriente Médio desde os anos 1990 e, ao longo deste período, colaborou também com publicações como O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Carta Capital. Seus textos não abordam apenas a oposição entre duas culturas, mas focam também a realidade de cada um deles, o impacto que o conflito tem no dia a dia e na formação do imaginário de um povo.