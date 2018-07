O cientista que virou cobaia

Edgard foi um atleta digno do nome. Em 1953, aos 21 anos, inspirado em seu ídolo Ademar Ferreira da Silva, fez um teste no São Paulo. Começou a treinar e, no ano seguinte, chegou em segundo lugar na Corrida de São Silvestre - a melhor colocação de um brasileiro desde que a prova havia sido aberta à participação de estrangeiros. Desde essa época, trabalhava durante o dia como laboratorista na Escola Paulista de Medicina (onde começou como faxineiro aos 16 anos) e treinava à noite. Teve uma carreira vitoriosa: foi o primeiro brasileiro a correr os 5.000 m abaixo dos 15 minutos (14min55s) e recordista sul-americano do revezamento 4 x 1.500 m.

Edgard abandonou as pistas em 1963 para retomar os estudos, que havia interrompido no 4.º ano primário. Fez supletivo e cursou Biomédicas, acumulando a faculdade com o trabalho na Unifesp. Depois, fez o mestrado e passou a dar aulas.

O projeto de volta às pistas contou com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que incluía cardiologista, fisiologista, ortopedista, nutricionista e psicólogo, além do preparador físico Wanderlei de Oliveira.

"Quando decidi voltar, estava tão gordo que não conseguia amarrar o cadarço do tênis", lembra. Edgard perdeu 15 quilos durante um ano de treinamento e concluiu a prova em 4h32. Desde então, manteve a rotina de treinos. "Acordo todos os dias às 4h30 sem ajuda de despertador e às 5h já estou me aquecendo para correr", diz.

Segundo o fisiologista Turíbio Leite de Barros, que participou do projeto, a conclusão foi de que, apesar do longo período que Edgard ficou longe das pistas, seu corpo conseguiu "despertar" a memória armazenada da época de atleta. O trabalho gerou um estudo de caso, apresentado num congresso de cardiologia. / J.E.B.