''O Cinema Novo permanece vivo''

Nesta parte da entrevista, Jean-Claude Bernardet fala do cinema contemporâneo, a começar pelo relativo desencontro entre Lula, O Filho do Brasil e o público. Fala, também, das sobrevivências do Cinema Novo nos filmes do presente e comenta suas atividades como roteirista e ator - além de blogueiro militante.

Se você fizesse hoje uma nova edição do seu livro Cineastas e Imagens do Povo (1985), sentiria a tentação de incluir Lula, O Filho do Brasil, do Fábio Barreto? Afinal, boa parte do livro é dedicada à representação da classe operária pelos diretores.

Não incluiria, não. Tenho muita dificuldade em fazer atualizações e releituras dos meus livros. A 1ª edição de Cineastas e Imagens do Povo foi finalizada em Paris. Eu já havia entregado os originais para a Brasiliense e não havia visto o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. A Sylvie Pierre (crítica francesa, muito ligada ao cinema brasileiro) me cobrou, dizendo que um livro como aquele não poderia deixar o Cabra de lado. Acontece que, se eu tivesse escrito o livro tendo visto o Cabra, talvez isso tivesse mudado por completo a estrutura da obra. Assim, não poderia tratar o Cabra como se fosse um apêndice e me recusei. Mais tarde, dediquei a ele um ensaio. Mas no livro ele não está e eu não poderia incluí-lo. Pareceria um remendo.

Voltando ao Lula, ele ficou bem aquém do público esperado. Como você interpreta isso?

Há um erro fundamental de expectativa. Esperava-se que os 80% de aprovação do governo Lula levassem grande público ao cinema. Ora, o filme mostra o Lula sindicalista e não é nesse Lula que os 80% que apoiam o presidente estão interessados. O ícone idealizado no filme não cola no ícone real do presidente bem avaliado. Por outro lado, o Lula também está apoiado por uma elite que não suporta a dramaturgia tosca e a direção pobre do filme. Os petistas desiludidos não vão ver o filme. Se forem, não recomendam aos amigos. Talvez haja uma possibilidade de carreira no exterior, mas então fará falta a trajetória do sindicalista rumo à Presidência. O filme não mostra bastidores da busca pelo poder, que poderiam interessar a esse tipo de público.

Como em Entreatos, o documentário de João Moreira Salles sobre a campanha de Lula.

E que o João diz que não é político, mas é hiperpolítico. Forma, com Peões, de Eduardo Coutinho, uma dobradinha imbatível para entender o Brasil contemporâneo. Acho que aquela cena com o marqueteiro Duda Mendonça ensaiando o grito de "Lula!" diz tudo o que é preciso saber sobre o marketing político contemporâneo. Porque ela toma um grito que em sua origem é espontâneo e o ensaia com a claque.

Como você considera o cinema brasileiro contemporâneo, os filmes que têm sido feitos?

Se a gente pensar em Lula, O Filho do Brasil e outros, não há motivo para otimismo. Mas é claro que, por outro lado, há filmes como Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que são entusiasmantes.

No livro, você faz várias considerações sobre o Cinema Novo e sua relação com o público. Você entende que haja uma continuidade entre o Cinema Novo e alguma coisa que se faz hoje ou se deu uma ruptura?

Não sei responder direito a essa pergunta, mas por exemplo o Viajo Porque Preciso... é um filme de estrada. Tem algo a ver com o final de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber, com O Anjo Nasceu, de Júlio Bressane, com esses personagens na estrada. Podemos pensar em ressonâncias, em modulações.

Não sei se você viu Andarilho, do Cao Guimarães.

Vi. Esse filme é magnífico e entra nessa linha. Há uma sequência que muito me impressionou. Uma longa tomada de um inseto, parecendo com um gafanhoto ou louva-a-deus, não sei direito. Depois a câmera acompanha um desses andarilhos, ele com seu carrinho contendo suas coisas, e o passo com que ele caminha é o mesmo do gafanhoto. Um plano do filme vasa para outro e muda a sua significação. É extraordinário.

Você se filia a um tipo muito específico de filme.

Eu me sinto muito em casa no tipo de cinema que a indústria rejeitou. A indústria impôs um cinema narrativo, que não me interessa em absoluto. É uma herança estética do século 19. Nada contra. Só que se tornando tão dominante, ela descarta todas as outras potencialidades do cinema, o que é uma pena.

Nesse sentido, outros tipos de cinema não narrativos foram importantes para você, como o do iraniano Abbas Kiarostami, a quem dedicou um livro, não?

Pois é, o Kiarostami foi fundamental e o livro, Caminhos de Kiarostami, um divisor de águas na minha carreira. Perdi parte dos leitores antigos e ganhei outros, os jovens, porque o livro foi considerado superficial. Mário Chamie (poeta e ensaísta) falou que, com esse livro, eu havia inventado o "ensaio bate-papo". Acho que foi um elogio.

E como você reavalia sua participação em Filme Fobia?

Eu me sinto muito feliz de ter feito esse filme. Acho que é um trabalho interessante nessa área que ainda quero aprofundar, a da autoficção. Há muito trabalho por aí, inclusive para retirá-la de sua origem, que é literária. Nesse sentido, tenho um novo projeto com o Kiko Goifman, que já estamos desenvolvendo. São cenas, sempre com três personagens. Tenho 60 cenas escritas e vou trabalhar também como ator.

Apesar de sua afinidade com um tipo de cinema bastante específico, como vê a atuação do cinema industrial no Brasil, em particular da Globofilmes, que está por trás da grande maioria dos sucessos?

Vejo como muito positivo. Não assisto aos filmes, claro. Não fui ver Se Eu Fosse Você nem nada disso. Mas acho que o reflexo para o cinema brasileiro é muito bom. Paulo Emilio, a quem, como você sabe, sou muito ligado, dizia que deveríamos ser favoráveis à indústria. Isso porque toda a estrutura tem seus interstícios, suas brechas, nas quais o cinema de autor pode se infiltrar. Se você não tem nada, nenhuma estrutura industrial, isso é impossível.

O Cinema Novo conseguiu ter alguma comunicação com o público?

Me lembro de ter ido ao Cine Metro ver Porto das Caixas (de Paulo Cesar Saraceni) e creio que havia umas três pessoas na plateia. Mas filmes como este, Terra em Transe, Deus e O Diabo, Vidas Secas estabeleceram contato com o público culto. Não podemos medir as obras pelo sucesso ou fracasso de bilheteria da época em que foram lançados. Rimbaud não fez nenhum sucesso de público. O Cinema Novo teve grande importância temática, de linguagem, de inovação. São filmes que continuam entre nós, têm uma vida social.

Cacá Diegues diz que o maior sucesso do cinema nacional é Terra em Transe porque foi lançado em 1967 e continua até hoje em cartaz.

Faz algum tempo aconteceu uma coisa interessante numa palestra que dei em Goiânia. Passei para os alunos o documentário Opinião Pública, do Arnaldo Jabor. No debate, uma moça, de uns 20 anos, levantou uma questão que me deixou estupefato. Ela lançou dúvida sobre a ação de um determinado personagem teria sido espontânea ou encenada. Ora, em mais de 40 anos de debate e reflexão sobre esse filme, jamais essa dúvida foi colocada. Ela só poderia surgir numa época em que temos não só uma overdose de imagens, mas também desconfiança sobre elas. No tempo em que o filme foi feito, e nos anos subsequentes, isso não poderia ocorrer. Só agora. Disse à menina que ela havia inaugurado uma nova etapa de interpretação do filme do Jabor. E isso poderia ser estendido a todos os outros filmes. Por isso é importante que as novas gerações tenham contato com esses filmes fundamentais. Para que eles continuem vivos através de novos modos de vê-los.

Nesse sentido, é importante a recuperação atual das obras de Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade e Glauber Rocha, não?

Sem dúvida, mas dependem de uma marca forte associada a eles, como são os casos desses três nomes que você citou, que têm também herdeiros interessados na recuperação e difusão. Agora, pegue outros casos, como o de Elyseu Visconti por exemplo. Quem se interessa em recuperar e lançar em DVD? Se não fosse a iniciativa do Puppo, ficariam no esquecimento. (O pesquisador Eugênio Puppo coordenou o lançamento da coleção de DVDs Cinema Marginal, da qual faz parte Os Monstros de Babaloo, de Elyseu Visconti).

Ao longo da nossa conversa você citou vários projetos, mas não falou em livros. Tem algum em vista?

Diretamente, não. Mas há o blog, que serve como um caderno de anotações de ideias, um espaço meio experimental, work in progress. Pode ser que, um dia, o que escrevo lá acabe virando livro. Quem me estimulou a começar o blog foi o Roberto Moreira (cineasta), até como terapia. Depois de 2005, quando começaram meus problemas de visão, tive uma depressão. Escrever é terapêutico. Mesmo com as dificuldades que enfrento. Tenho de escrever à mão, pois não enxergo mais o teclado ou a tela do computador. Depois o meu secretário imprime, leio, faço as correções e em seguida ele posta o texto no blog. Com tudo isso, vou escrevendo. Fiz algumas reflexões no blog sobre Santiago e o João Moreira Salles usou esses textos como apresentação do documentário em DVD.