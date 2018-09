O coalho apanha de todos os lados Fundido, queijo marajoara não tem SIF O clima e o ecossistema particulares da Ilha de Marajó a torna única na tradição queijeira - os queijos são produzidos há mais de 200 anos e foram concebidos por imigrantes suíços que viveram na ilha durante o ciclo da borracha, com rebanho bovino. "No final do século 19 ocorreu a introdução dos bufalinos, que em Marajó encontram um ambiente ótimo, dadas as características dos campos inundados com gramíneas nativas", explica Almir Vieira Silva, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental.