O comercial

AMAZING

"Amazing" é a palavra que mais se ouve na entrega dos Oscars. Quer dizer espantoso, assombroso, maravilhoso. É como os vencedores descrevem todos os que contribuíram para seu momento de glória: os "amazing" técnicos, o "amazing" diretor, o "amazing" produtor, o "amazing" elenco. "Amazing" também serve para agentes, pais, mães, filhos. E, invariavelmente, mulher ou marido.

A verdade é que não se pode esperar muita originalidade dos vencedores em suas falas. A necessidade de agradecer ao máximo de gente possível num curto espaço de tempo forçou uma padronização do vocabulário, todos dizem a mesma coisa. E "amazing" é um termo genérico que cobre todas as qualidades: mais enfático do que "great" mas menos exuberante do que "fantastic".

Mesmo assim, permanece a curiosidade. São raros os vencedores de Oscars que não são casados com alguém espantoso.

BRIGA

Não foi a vitória de um filme contestador sobre um convencional. É difícil imaginar um filme mais anticonvencional do que Avatar. The Hurt Locker não é exatamente pró-guerra nem exalta os soldados americanos, mas nesta briga quem defendia valores patrióticos e missionários era ele, em contraste com a crítica ao capitalismo predatório do outro. Mas este tipo de interpretação - do que a premiação "quis dizer" - sempre pressupõe um consenso dos votantes, uma vontade coletiva da "academia" de acordo com um clima dominante, impossível de existir. Foi um resultado "amazing", mas só isso.

BRIGA 2

De agora até a convocação definitiva da seleção acompanharemos uma briga boa: a da resolução do Dunga, que parece decidido a não chamar o Ronaldinho para a Copa, contra as atuações do Ronaldinho. Hoje se pode ver o Ronaldinho em ação no Milan quase que semanalmente. Até a hora da convocação, cada vez que ele for espetacular aumentará a pressão sobre o Dunga. Cada vez que ele for menos que convincente, ponto para a resolução do Dunga. A última partida do Ronaldinho que vi foi contra o Roma. Contabilizando suas boas jogadas com as vezes em que se omitiu do jogo, minha opinião é que esta briga começou empatada.