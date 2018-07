O Corinthians segundo um torcedor roxo

Washington Olivetto lança hoje, às 18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073), livro Corinthians X Outros (288 páginas, R$ 39,90), publicado pela Leya. No livro, o autor, corintiano fanático, imagina a seleção dos sonhos e convida torcedores famosos de outros times para fazerem as deles. Entre os escaladores estão o governador José Serra, o apresentador Jô Soares, o cantor e compositor Jorge Benjor e o ex-presidente da Argentina Carlos Menem. Feitas as listas, o Corinthians enfrenta times brasileiros e estrangeiros em partidas imaginárias. Entre um jogo e outro, minibiografias de alguns dos craques.