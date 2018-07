O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Eu nem pensava em ver filme algum na última segunda, mas fiquei quase 24 horas sem luz por causa das tempestades desta semana. Sem televisão, sem internet, sem poder ler um livro e, principalmente, sem velas, decidi passar o tempo no único lugar onde ficar totalmente no breu não seria um problema (pelo contrário): o cinema. Fui ao Espaço Itaú de Cinema do shopping Frei Caneca. Por ironia, escolhi 'A Hora mais Escura'. Achei estranho o filme, concorrente ao Oscar e estreante da semana, ser jogado na sala 7. É uma daquelas que ficam no andar de cima. Lá no térreo, fiquei na dúvida se já podia subir, faltando 15 minutos para a sessão. Podiam colocar algum tipo de sinalização eletrônica informando que aquelas salas já estão abertas. Quando entrei, percebi que havia comprado um lugar mais adiante do que gostaria. Mesmo não sendo ruim, preferia uma fila atrás. O mapa da sala na bilheteria, porém, não tinha nada a ver com a configuração do espaço. Quando o filme começou, mais uma ironia. Não fiquei no escuro como imaginava, pois o sujeito ao meu lado insistia em ficar trocando mensagens pelo celular.