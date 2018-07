O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Um dos cinemas mais movimentados da cidade, o Cinemark do Metrô Santa Cruz ganhou um tapa na decoração no ano passado. A área de convivência ficou mais agradável e, principalmente, melhor organizada. A bilheteria ainda fica um andar abaixo, no meio das lojas. O saguão, por outro lado, ganhou sofazinhos confortáveis. É preferível até ir direto para lá e usar os terminais de autoatendimento. Uma parede de vidro delimita a área de entrada das salas. Ainda há totens demais com propagandas de filmes espalhados. Porém, eles parecem adaptados ao ambiente. Fui no domingo assistir 'Oz - Mágico e Poderoso'. Foi meu filme da semana passada, mas eu queria ir a uma sessão matutina. E o Santa Cruz é um dos poucos que têm opções cedo. Na sala 7, descobri que as mudanças não se aplicavam à área de exibição. As poltronas não são das melhores, apesar de terem trocado o surrado veludo vermelho pelo couro. Não são confortáveis e o meu assento tinha uma mola solta que rangia a cada respiro. O piso já perdeu a aderência e, em alguns pontos, estava bastante escorregadio. É, não adianta fazer reforma só de fachada.