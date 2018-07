O cri-crítico: Diário mal-humorado

Faz uns sete anos que a Cinemark tortura a Playarte no West Plaza. A megarede mantém um toldo em um espaço inutilizado, bem na frente das desprezadas salas da concorrente. Ele anuncia que, em breve, será instalado ali um complexo mais moderno. Nunca cumprem a promessa, mas o alerta continua lá, ressaltando o quanto o cinema em funcionamento está ultrapassado. É impressionante como o shopping decaiu após a abertura do vizinho Bourbon Pompeia. Mas não é desculpa para deixar o cinema de lado. Não entendo, por exemplo, porque não é possível comprar pipoca antes de picotar o ingresso. Há um aviso dizendo que o atendimento da bonbonnière só é feito na pequena área antes das salas. E como eles permitem a entrada a menos de dez minutos da sessão, os pedidos se acumulam e as pessoas vão para a sessão atrasadas. Eu entendo que o espaço é limitado, mas deve haver uma forma melhor. Assisti a 'Velozes e Furiosos 6', na sala 1. A projeção em si não é tão ruim. Estranhei, porém, a pequena tela ficar tão no alto. Deve ser para compensar a falta de inclinação da sala.

Foi como ver jogo no telão do bar.