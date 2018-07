O cri-crítico. Diário mal-humorado

Como a editora Camila Hessel adiantou no 'Pra Começo de Conversa' da edição passada, está difícil pegar um cineminha. 'Homens de Preto 3', 'Os Vingadores' e 'Branca de Neve e o Caçador' dominam a programação.

A estratégia dos distribuidores é cercar o espectador para que ele nem sinta o prazer de ficar na dúvida sobre a escolha do filme. É isso ou nada. Esta semana, ao tentar escolher algo para ver no Plaza Sul, fui induzido à comédia com Will Smith. O único título nas seis

salas fora do trio monopolizador era 'Como Agarrar meu Ex-Namorado'. E, como estava cedo, só havia sessões dubladas.

A bilheteria fica bem afastada, na praça de alimentação, a dois pisos do cinema. O problema é que eles liberam o guichê de venda, mas, quando você sobe os andares, o complexo ainda está fechado. Com ingressos nas mãos, uma senhora, um casal e eu esperamos uns 20 minutos em uma área desconfortável do estacionamento antes de poder entrar no saguão.

Dentro, as coisas funcionam melhor. Reparei até que a funcionária, mesmo cuidando de várias salas, está atenta ao início dos filmes, para não largar a porta aberta.