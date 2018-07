O cri-crítico - Diário mal-humorado

Alguns leitores têm reclamado que vou a sessões alternativas, fora dos horários de pico. Bem, era quase por recomendação médica, para que me estresse menos. Mas já que não ligam para meu desgaste físico e mental, topo me sujeitar à horda de bárbaros que domina os cinemas nos fins de semana. Na noite da última sexta, por exemplo, fui conferir a pré-estreia da aguardada ficção científica 'Prometheus', no Cinemark do Iguatemi. Ciente que não seria fácil conseguir ingresso na hora, mesmo no meio de um feriadão, comprei pela internet. Foi bom para garantir assentos mais centrais, mas a sala, apesar de cheia, não estava lotada como imaginava - as laterais estavam relativamente vazias. O complexo está passando por reformas, especialmente nos banheiros (os únicos que funcionavam estavam bem fedidos, aliás). Vão mudar também algo no corredor de acesso, nada demais. As salas, infelizmente, não serão melhoradas. Acho-as muito pequenas, mesmo para o padrão Cinemark. A 1, na qual vi o filme, tem apenas 266 lugares e é a maior. Elas já foram consideradas de alto padrão, mas depois do surgimento das de luxo em outros endereços, ficaram bastante triviais.