O cri-crítico - Diário mal-humorado

Depois de tanto bafafá com a liberação do shopping JK Iguatemi, a Cinépolis, finalmente, pôde apresentar seu suntuoso cinema no último fim de semana. Não costumo realizar visitas logo na abertura, quando ajustes ainda estão sendo feitos. Mas, com a espera, a expectativa criada foi tão grande que resolvi abrir uma exceção e apareci lá no domingo. Meu foco ainda não eram as seis salas de luxo nem a Imax (a maior das agora quatro salas do gênero na cidade).

No domingo, cheguei cedo para garantir o ingresso, pois ainda não estavam vendendo online. O complexo é espaçoso e bem decorado, com uma área de espera agradável. Cada sala tem uma entrada independente em um sistema operacional eficiente. Revi 'Prometheus', na Sala 1, a tal com a exclusiva tecnologia 4D. A ideia é que, além da sensação de profundidade do 3D, o espectador sinta na pele o que se passa na tela. Ou seja, virou mesmo atração de parque de diversões - e o custo do ingresso beira os R$ 70.

Uma série de artifícios é utilizada em sincronia com o filme. As poltronas se movem. Há 14 ventiladores no teto para simular ventania. Eventualmente, luzes piscam, para potencializar o efeito de um relâmpago. Às vezes, borrifam água. E o encosto da cadeira tem pequenas caixas de som e sensores vibratórios. Torci para o nível de interação não chegar ao ponto de espirrarem sangue na minha cara.

Durante a sessão, porém, algumas brincadeiras funcionam e outras não. As poltronas, separadas em grupos de quatro, chamam a atenção. Elas não reclinam, mas, em cenas como o pouso de uma nave, balançam na perspectiva dos tripulantes. Isso perde um pouco da graça em sequências de luta. Os flashes de luz também podem tanto ampliar o efeito de um trovão quanto iluminar demais o ambiente e quebrar o clima. E, quando eu sentia uma vibração nas costas, achava mais é que estavam chutando meu encosto.

Em resumo, vale como experiência. Em filmes-pipoca, ajuda na imersão mais do que distrai. Recomendo para a mulherada, sempre mais friorenta, levar agasalho, pois pode ventar demais. Espero também que, com o tempo, as pessoas se acostumem à atração e parem de comentar, no meio da exibição, cada efeito especial da sala. Ao meu lado, duas 'patricinhas' se manifestavam alto toda a vez que a cadeira mexia. É... dispenso a sala 5D, com comentários da plateia.