O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Era de se esperar que uma pré-estreia de 'O Espetacular Homem-Aranha', um dos filmes mais aguardados do ano, estivesse bastante concorrida na semana passada. Mas escolhi o único dia em que, provavelmente, eu teria a sessão só para mim. Quarta, dia 4 de julho, às 21h30. Bem na hora em que quase todo paulistano estaria ligado na final da Libertadores, fosse para torcer a favor ou contra o Corinthians. O local escolhido também foi simbólico: o Cine Box do shopping Metrô Itaquera, ao lado do futuro estádio do clube. Quem mais, além de mim, iria a tal sessão? Pois descobri duas dezenas de espectadores que estavam totalmente indiferentes ao futebol e mais preocupados com o aracnídeo. Na bilheteria, ainda vi famílias comprando bilhete para 'A Era do Gelo 4'. Foi um bom teste para o isolamento acústico do cinema.

Afinal, de dentro da sala 3, não tive a menor dica de quanto estava a partida. Nenhum rojão foi ouvido. Os funcionários - em geral, simpáticos - estavam concentrados no trabalho e não ansiosos para soltar o grito de gol. Foi como se esconder em um abrigo nuclear no auge da Guerra Fria.