O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Não fiquei muito impressionado quando visitei o Splendor Paulista, da Playarte, pela primeira vez, pouco depois da reabertura do cinema apenas com salas de luxo. Queria saber se agora havia justificativas melhores para cobrar caro pelo ingresso. Para ver 'Valente', em 3D, na tarde do último sábado, paguei R$ 56. Cheguei antes das primeiras sessões e não havia ninguém na bilheteria. A mesma moça que estava atrás do balcão da bonbonnière veio me atender. Na entrada da sala 1, um funcionário me recebeu cordialmente e fez questão de me acompanhar até o meu assento. Apresentou-se e mostrou-me o cardápio. Imagino que, se a sessão estivesse lotada, isso seria inviável. Mas eram apenas quatro espectadores, algo incomum para uma das principais estreias da semana. Resolvi testar a cozinha e pedi quiches. Percebe-se que preparam na hora. A logística, porém, é complicada. Fiz o pedido dez minutos antes da sessão. Passaram os comerciais e os trailers. Nada. Fui servido em um ponto-chave do curta-metragem que acompanha o longa. Mesmo que o atendente seja discreto, fiquei com a vontade de apertar o 'pause'.