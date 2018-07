O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Eu já estava conformado em assistir a um filme sem legendas quando fui ao UCI do shopping Santana Parque na segunda. Afinal, à tarde, essa costuma ser a única opção em alguns cinemas. Mas tive uma boa surpresa ao comprar ingresso para 'Mercenários 2'. "Dublado ou legendado?", perguntou o funcionário. Aparentemente, eles têm procurado colocar as duas versões em sessões quase simultâneas - uma ideia bastante democrática. Com as entradas na mão, deu para ver o quanto o saguão de espera é pouco convidativo. Apesar de amplo, não há onde se sentar (a não ser no café no mesmo andar). O espaço acaba tomado por totens enormes que divulgam os títulos em cartaz e os próximos lançamentos. Contei 30, a maioria amontoada em um canto. O jeito foi entrar na sala 5, que já estava aberta. A tela não é muito grande, então sentei mais na frente. Ela é relativamente confortável e tem um bom sistema de projeção, em especial, o som. Pensei que estaria mais vazia também, mas até que tinha bastante gente. Não sei se foi a barulheira do filme de Stallone e companhia, mas as pessoas até que fizeram silêncio a maior parte do tempo.