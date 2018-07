O cri-crítico - Diário mal-humorado

N a semana passada, rolou o esperado "rebatismo" do Espaço Itaú de Cinema - Augusta. Aos 20 anos, o cinema ganhou seu terceiro nome, uma boa repaginada no visual e uma mudança mais sutil na estrutura. Fui à sala 1 na reinauguração para convidados. E voltei em sessões normais, para ver o que fizeram nas outras duas do prédio principal - afinal, cada uma segue um padrão. Assisti a dois filmes do diretor Ugo Giorgetti: o saudoso 'Sábado' e a estreia 'Cara ou Coroa'. Como já havia acontecido nos complexos dos shoppings Bourbon Pompeia e do Frei Caneca, a decoração destaca o preto e o clima é um pouco mais sofisticado. A diferença na Augusta é a bilheteria, ainda protegida por um vidro. Questão de segurança, imagino, pela proximidade da rua. Encontraram boas soluções para os banheiros do saguão, que sempre foram um problema ali. As salas mudaram menos. Os assentos são novos e mais confortáveis. Mas a 1 ainda tem pontos cegos nas laterais e a 2 continua comprida demais para a pequena tela. A melhor é mesmo a 3, com uma boa inclinação. De qualquer forma, é sempre bom ver um clássico renovado.