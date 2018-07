O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Às vezes, dou azar de pegar uma plateia que age em conjunto para estragar minha sessão. E como não tenho problema em bancar o chato, que dá bronca em todo mundo, viro o sujeito mais odiado da sala. Foi assim na segunda, ao assistir a 'O Legado Bourne', no Kinoplex Itaim. Ao escolher o lugar pelo computador, até tentei me afastar dos demais espectadores. Mas fui cercado mesmo assim. Vi o filme na sala 1, de tamanho médio, arrumadinha. As poltronas ali já estão ultrapassadas (não à toa, elas rangem bastante). Achei curioso que, depois de exibirem a chamada de segurança, outros dois vídeos, ligados a lançamentos do cinema nacional, pediam para que celulares fossem desligados. Não adiantou. Precisei cutucar um senhor na minha frente para ele tirar a luz de seu aparelho da minha cara. Também soltei um "shhhhh" para uma família faladora à minha direita e virei fazendo o sinal de silêncio para um casal atrás de mim. A segunda pessoa mais odiada da sessão foi o lanterninha. Sim, para minha alegria, eles voltaram. E ele foi pedir que as pessoas tirassem os pés das poltronas da frente. Adorei.