O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Meu principal alvo na Mostra Internacional de Cinema são os clássicos. Então, sob o aguaceiro que caiu sobre São Paulo na terça à tarde, fui ao Espaço Itaú - Frei Caneca encarar as quase quatro horas da versão restaurada de 'Lawrence da Arábia'. Na noite anterior, no mesmo cinema, a cópia digital de 'Tubarão' deu problema porque seu código de acesso não funcionou. Confesso que temi que pudesse ocorrer o mesmo. Como disse Renata Almeida, diretora da Mostra, na coletiva de lançamento, o digital ainda dá muita dor de cabeça - ainda que apenas 30% dos títulos exibidos no evento estejam em película. No início da projeção, suspense. Ninguém avisou sobra a introdução com a trilha sonora. Assim, não faltou quem chiasse pela tela escura, achando que o projecionista tivesse culpa. Também podiam ter dado um toque sobre o intervalo no meio da

sessão. Teve quem saísse para ir ao

banheiro, mas, também, aqueles que foram embora sem entender nada, achando que o filme havia acabado

daquele jeito mesmo. Apesar das

confusões, ver o filme na tela grande foi como vê-lo pela primeira vez... de novo.