O Cri-crítico Diário mal-humorado

Nunca me empolguei com 'O Senhor dos Anéis'. Mas sei que a estreia de 'O Hobbit: uma Jornada Inesperada' é um dos grandes eventos cinematográficos do ano. Por isso, conferi uma das primeiras exibições, na semana passada. A ideia era me colocar no lugar dos fãs. E, para fazer isso com todas as honras - 3D, Imax e versão HFR (leia mais abaixo) -, comprei o ingresso bem antes, e quase não consegui assento. A sessão seria às 0h01, na virada de quinta para sexta, no Cinépolis do JK Iguatemi. Primeira dica em eventos assim: vá sem fome. A bonbonnière tem um cardápio variado. Mas, àquela hora, havia poucas opções. A venda de pipoca foi desorganizada, e muita fila se formou em cima da hora. No saguão, as pessoas tiravam foto diante do totem do filme. E o atraso foi de 15 minutos. Achei que veria mais gente caracterizada como os personagens, mas havia poucos. Muitos caras pareciam figurantes da série 'The Big Bang Theory'. Outra dica: vá descansado para evitar o sono da madrugada e ter disposição extra para encarar as demonstrações com bom humor. Estou falando de aplausos ao apagar das luzes e do falatório no meio do filme. Afinal, com tantos nerds reunidos, um sempre quer mostrar que entende mais.