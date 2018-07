O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

No início de dezembro, um grupo de parisienses foi presenteado com uma criativa sessão de cinema. A pré-estreia para convidados de 'As Aventuras de Pi', de Ang Lee, foi realizada em uma piscina coberta. Diante da grande tela, o público ficava em botes, como o protagonista do filme, náufrago em alto mar durante boa parte da história. Achei irônico. Com tantos lançamentos (e relançamentos) em 3D, nenhuma ideia deve ter oferecido uma imersão tão grande quanto essa dos franceses. Nem mesmo a sala 4D, com cadeiras balançando e jatos de ar na cara, consegue superar isso.

Seria bacana se, em 2013, os distribuidores nacionais começassem a explorar mais a cidade, pensando nela como uma grande sala de exibição. Acho bacana sessões ao ar livre, como as que já acompanhei na parede do Auditório do Ibirapuera. Mas queria que fossem além. Dando uma olhada na agenda só de janeiro e de fevereiro, vislumbrei algumas possibilidades. Confira:

Detona Ralph - estreia

hoje (4)

Este é fácil. Para um desenho animado da Disney passado no universo dos videogames, o lugar ideal é um fliperama de verdade. Assim, o espectador mais nostálgico pode recordar jogos como Pac Man, Sonic e Super Mario Bros conforme eles forem citados durante o filme.

O problema seria a barulheira, claro.

Sacrifício - estreia hoje (4)

O filme de Chen Kaige mostra as intrigas palacianas na época da China Imperial. Apesar do Templo Zu Lai, em Cotia, seguir uma linha do budismo coreano, seu belo pátio central é o mais próximo que temos do ambiente de um palácio chinês.

Sete Psicopatas e um Shih Tzu (foto)- estreia hoje (4)

Primeiro achei que podiam usar

aquelas megalojas de produtos para bichos. Mas depois pensei que seria mais divertido que o espectador pudesse levar seu próprio animal. Por que não o espaço para cães do Parque

Villa Lobos? Como a comédia trata

de um grupo de golpistas que sequestram cães de madame em busca

de recompensa, imagino que muito dono nem iria ver o filme direi-to para ficar de olho em

seu mascote.

Os Miseráveis - estreia 1/2.

Um amigo sugeriu que o musical baseado na obra de Victor Hugo, que se passa na França empobrecida após Napoleão, fosse exibido em algum prédio tomado pelo movimento dos sem-teto. Mas a logística seria complicada. Podia então ser projetado na fachada de um dos edifícios que 'margeiam' o Minhocão. Apenas para contextualizar.