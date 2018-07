O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Não sou de pular carnaval, mas gosto do feriado pois a cidade fica mais acessível. É possível até pegar um cineminha para ver um dos principais candidatos ao Oscar e comprar ingresso a menos de uma hora da sessão, sem qualquer problema. Na segunda, minha namorada e eu fomos ao Kinoplex Vila Olímpia assistir a 'O Lado Bom da Vida'. Não havia fila na bilheteria, mas os prevenidos paulistanos já haviam comprado boa parte pela internet. Então, ficamos na fileira C. Achei que a pouca distância da tela seria um problema. Na sala 3, porém, há um bom espaço de visão. Os incômodos daquela fila seriam outros. Primeiro, ela fica diante de uma mureta - em vez daquelas barras de ferro em que todo mundo coloca os pés. Para as minhas longas pernas, não foi muito confortável. O pior nem foi isso. Eu sei, parece que eu fico procurando problemas pela sala, mas realmente o encosto da poltrona 12 estava solto. Pensei em trocar, mas com a sala quase lotada não era possível. Fiquei o filme todo tomando cuidado para não cair para trás. Quando você é sorteado com a cadeira quebrada, lugar marcado acaba sendo uma desvantagem.