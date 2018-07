O cri-crítico

Confesso que eu nem sabia que o brasileiro '2 Coelhos' ainda estava em cartaz. Mas o encontrei no shopping Butantã. Este é um dos cinemas praticamente esquecidos pela Playarte - o outro é o do West Plaza. A impressão é de abandono, apesar de os funcionários se esforçarem para atender bem e para manter tudo funcionando direitinho. Esta semana, ele estava ufanista. Além do filme que vi, outras duas salas exibiam as populares produções brasileiras 'E Aí, Comeu?' e 'Até que a Sorte nos Separe'. Ou seja, ocupação 100% nacional. O espaço é pequeno. Mesmo assim, há um banco de espera na frente da bonbonnière. Dentro da sala 2, chamou a atenção o cheiro de mofo. Já está na hora de trocar o veludo da poltrona e de arrancar de vez o carpete. A inclinação do piso é mínima. Mas a visão da tela não é prejudicada, já que ela tem bom tamanho e está posicionada a uma boa altura. Ruim mesmo é o corredor central, que elimina os melhores lugares. Já tive problemas com o isolamento acústico da sala 1, onde o barulho de fora invadia a sessão. Mas isso não se repetiu na sala 2. Possibilidade de salvar o lugar há. Mas talvez falte vontade.