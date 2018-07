O cri-crítico

Como bem explicou a reportagem de capa do Divirta-se na semana passada, o cinema do diretor Wes Anderson é marcado pelo enorme apuro visual. Eu deveria ter lembrado disso quando decidi conferir seu último trabalho, 'Moonrise Kingdom'. Seus filmes merecem uma tela grande. Em vez disso, fui parar na sala 5 do Cinemark Villa-Lobos. E saí frustrado. Nem tanto pelo tamanho da tela, mas pelo enquadramento errado da projeção. Visivelmente, ajustaram mal a janela, cortando um pouco a imagem na parte superior. Notei que estava assim nos trailers e deveria ter saído para reclamar. Quando o filme começou, era tarde demais. Fui lá na terça à noite e havia mais gente do que eu imaginava. Pena que não colocaram mais funcionários também. Na bilheteria, nem foi problema. Mas na bombonnière a fila realmente não andava. Na saída, testemunhei uma cena engraçada. Como os créditos finais ainda trazem diálogos, duas funcionárias ficaram na dúvida se já podiam ou não acender a luz. Achei bacana elas terem esse tipo de preocupação. Mas vou ainda pretendo rever o filme em uma telona e com uma projeção decente.